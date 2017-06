Artistas de 17 países en el Festival de Jazz en Montreal

Ciudad de México

La versión 38 del legendario encuentro musical arranca este 28 de junio y se prolongará hasta el 8 de julio, teniendo como figuras centrales a Bob Dylan, que se presentará este 30 de junio, y el icónico grupo de rock progresivo King Crimson, para sumarse a los festejos por los 375 años de fundación de la ciudad, que se conmemoran durante todo 2017 bajo el distintivo de 375 MTL.

También estarán presentes la espectacular orquesta Pink Martini y su mezcla de jazz, retro, clásico y latino; los maestros de bamboleo flamenco, salsa y pop The Gypsy Kings, y la española Buika con su mezcla de jazz, soul, pop y afrobeat.

El blues de Buddy Guy, el cuarteto de folk The Barr Brothers, en asociación con Bassekou Kouyanté y Amy Sacko; el legendario saxofonista Charles Lloyd y the Marvels, el prodigio británico Jacob Collier, y una electrizante fusión entre Nicholas Payton, Afro Caribbean y Mixtape.

Destaca además el La la land in concert, un recital con la Orquesta Metropolitana de Montreal, que ejecutará la banda sonora de la multipremiada cinta estadunidense, así como un tributo a Art Blakey, baterista e inventor del afrobeat, a cargo de Tony Allen.

Otra presencia estelar será la de Ravi Coltrane Quartet, hijo del legendario John Coltrane, quien da la bienvenida a Robin Eubanks y Jason Palmer.

Mientras que la orquesta Django Festival Akkstars incluirá a Samson Schmith, Ludovic Beier y Pierre Blanchard, en un tributo al eterno maestro de la guitarra gypsy jazz Django Reinhardt, entre muchos otros más.

Músicos de Noruega, Brasil, Armenia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Cuba, Mali, Nigeria, Japón, Corea del Sur, Argentina y Canadá serán los protagonistas de 11 días con sus noches de descubrimiento continuo por territorios melódicos que van del jazz al blues, el folk, el rock, el pop, la música electrónica y la del mundo.

El Preopening, que inicia hoy, promete mostrar los verdaderos colores de esta metrópoli, con una sesión especial de talento local encabezada por el grupo canadiense de indie rock Half Moon Run.

Este mediodía en Sainte Catherine, la principal avenida que alberga esta multicultural fiesta que conjuga música y gastronomía, todo mundo trabaja a marchas forzadas para dejar listos los escenarios que a partir de hoy recibirán uno de los encuentros de jazz más importantes del planeta.

Te invitamos a escuchar a King Crimson,que se presentará el 3 de julio en el Festival, interpretar "Starless" de su reciente álbum Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind





