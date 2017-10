Con el rock del grupo francés Dionysios, arranca Cervantino

Ciudad de México

Con un concierto de la banda francesa de rock Dionysos, en la Alhóndiga de Granaditas, arranca este miércoles la versión 45 del Festival Internacional Cervantino (FIC), en Guanajuato, que este año entrega la Presea Cervantina post mortem a la bailarina, coreógrafa y maestra Amalia Hernández (1917-2000).

Con Francia y el Estado de México como invitadas de honor, la reunión artística tiene preparadas 72 presentaciones musicales, entre óperas y conciertos, 29 exposiciones y 77 actividades académicas, cinematográficas y literarias.

En total, se espera la participación de mil 862 artistas nacionales y 632 internacionales que llegarán al país como parte de 125 compañías y solistas para presentarse en unos 30 espacios escénicos, según datos de la oficina de Prensa del Festival.

Este año el FIC conmemorará dos centenarios: el de la Revolución Rusa, uno de los hechos históricos reascendentes del siglo XX, será evocado a través de autores como Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky, Dimitri Shostakovich y Sergei Rajmaninov. El segundo centenario es de la Promulgación de la Constitución Política de México.

Entre las espectáculos dedicados a los ejes temáticos Constitución Política Mexicana, la Revolución Rusa y Revoluciones, destacan: La coronela, de Silvestre Revueltas, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la obra Mendoza, presentada por la compañía Los Colonchos Teatro y una conferencia sobre la Carta Magna.

En el ámbito internacional se realizará el recital del pianista y director finlandés Olli Mustonen con Las Sonatas, de Sergei Prokofiev, y los ciclos musicalizados en vivo de Sergei Eisenstein.

El FIC, que albergará a artistas procedentes de Francia, Canadá, España, Colombia, Hungría, Israel, Grecia y Austria, entre otros países, contará con una oferta musical que explora las más variadas expresiones que emanan de la cultura popular del mundo como el jazz, rock, electrónica, hip hop y rap.

La banda francesa Dionysos es la encargada de arrancar la fiesta con su rock fusión, en un gran despliegue de imaginación, donde los sueños y la realidad transmutan en sonidos cargados de energía.

Integrada por Elisabet Maistre, Mathias Malzieu, Michaël Ponton, Eric Serra-Tosio y Stéphan Bertholio, la agrupación ha sido calificada como la mejor banda francesa en escena.

Proveniente también de Francia, país invitado de honor, se encuentra Jeanne Cherhal, una de las más destacadas intérpretes de la canción francesa, que en esta ocasión regresa a sus inicios como intérprete y presenta En solo, un espectáculo íntimo, con la compañía exclusiva de su piano.

Surnatural Orchestra es otra de las presentaciones más esperadas por parte del país europeo. La agrupación formada en 2001 destaca por su metálico ejército de instrumentos de aliento a los que siguen una serie de percusiones, cuerdas y teclados.

Un total de 18 músicos en escena se valen de la técnica de improvisación colectiva dirigida para, en determinado momento, guiar cada uno a la orquesta por caminos distintos.

Como ya es tradición, el festival de música electrónica MUTEK y el FIC trabajan en conjunto para traer a dos de los artistas más reconocidos de la electrónica francesa: Chloé y NSDOS.

La primera, una productora con estilo único que destaca en géneros como el techno y el house global, y en escena se luce con una fusión consumada de texturas inquietantes y elementos acústicos frágiles.

Aunque estudió danza, NSDOS, también conocido como Kirikoo Des, fue más allá con la creación de un sonido propio que le ayudó a explorar el movimiento; su búsqueda no se limita al uso de herramientas tecnológicas y software, al crear instrumentos con sus propios medios, como convertidores de audio antiguos o emuladores de Gameboy.

En la Noche electrónica alemana, el multi-instrumentista Michael Rother llegará al Cervantino con un repertorio que incluye su música para las agrupaciones NEU! y Harmonia, así como trabajos solistas.

En representación del Estado de México, el trío de synth pop-electro Moenia continúa su historia con su nuevo material discográfico, Fantom, sin olvidar algunos de sus grandes éxitos.

La lista crece con exponentes de la música latina: Carmelo Torres y su cumbia sabanera, con el espectáculo Tierra de poetas; el colectivo músico-visual Systema Solar, que arriba desde Colombia con un estilo de vibraciones afrocaribeñas bautizado como Berbenautika.

Así como Chango Spasiuk Quinteto, liderado por el acordeonista argentino Horacio Eugenio Spasiuk y su peculiar mezcla rítmica; el maestro Alfredo Rolando Ortiz, considerado por los críticos el principal exponente de arpa paraguaya, y la banda venezolana de rock tropical Okills, que diversifica sus creaciones con géneros que van del bossa nova a la cumbia.

De México se suman DLD, los grupos Sector 145, Banana Paradise, Yok’el Jk’umaltik y Matchuk Bemela, con una propuesta con algunas de las 68 lenguas originales de este país.

Representando a Guanajuato estarán las Bandas Sinfónicas del Estado y Bandas de Guanajuato, las cuales alistan un programa con grupos clásicos del rock como The Rolling Stones, The Doors y The Who.

Además de Tuna de Oro de Guanajuato, con 14 cantores y ejecutantes que interpretarán obras de Mozart y Beethoven, entre otros; Perros Muertos Music, un proyecto que se inspira en las tradiciones sonoras mexicanas; y la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, reconocida como la primera en América.

Como parte de las sesiones que se llevarán a cabo en el Club del Trasnoche, se escuchará al Dúo Winkler-Kellerer con piezas clásicas de Ernest Bloch, Erwin Schulhoff, Alexandre Tansman e Igor Stravinsky, y también proveniente de Austria, al Barry Good Jazz Quintet, con una combinación de groove y estilos como hip hop y soul.

Para cerrar el recorrido musical por el mundo, durante el último fin de semana se presentarán Elastic Waves Trio y Alicia Gil con el concierto Con unas gotas del sur, en un redescubrimiento de la música impresionista desde el jazz electrónico; Golden Buddha Jazz Band con Hecho en China, show que mezcla técnicas originarias del país asiático con los sonidos enérgicos del jazz.

Finalmente, Damián Rovner y los fundamentales con Tangos y canciones propias, espectáculo en miscelánea con estilos como la ranchera, la samba, el bolero y la cumbia.

