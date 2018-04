A poner el ambiente con la obra Los niños de Hamelín

Torreón, Coahuila

Porque las alianzas permitieron que artistas unan su esfuerzo en torno al Festival Cazacuentos Segundo, para la presentación de la obra Los niños de Hamelín se contará con la participación de Diego Iván Escajeda, quien trabajará con su marimba en la adaptación.

El percusionista explicó que en la música para teatro dirigido a niños el resultado ha sido divertido y la composición de Luis Díaz es garantía de calidad.

En suma, en trabajo ha sido exitoso pues combina la actuación de menores que fueron capacitados por Ricardo Violante y la música, compuesta por el cubano Luis Díaz es un producto de alta calidad.

"Va proponiendo distintas temáticas, es muy explícito en lo que quiere, en los matices, en la dinámica y en todo lo que busca que se exprese. Seguimos trabajando en los últimos detalles para tener todo listo para la presentación”.

“Yo creo que a Luis le encantan las percusiones y por eso mismo hace que el percusionista luzca con la obra que compuso".



Con función el próximo 14 de abril a las 19:00 horas en el Teatro Alfonso Garibay este equipo, de acuerdo a Diego Iván, estará a la altura de las necesidades del público infantil y en el caso de su intervención, dijo que su instrumento generará el ambiente.

“Sí es muy claro en la generación del ambiente de la obra, de lo que está sucediendo, genera paisajes sonoros, que son muy importantes para lo que estará pasando. Yo creo que te lleva de viaje a la situación del momento".

"Me encanta eso, es muy divertido, me reta y se va a tocar en marimba, flauta y piano, entonces sí, Luis tiene una creatividad que a mí me reta y me divierte”.

El año pasado Escajeda participó en el cierre del Festival Cazacuentos Uno con su agrupación musical denominada Marimba Fiesta.

El repertorio fue de música popular y el ensamble de percusiones logró hacer un baile público a mitad de la avenida Morelos justo donde ahora se encuentra la estación del teleférico.

“No sabíamos de la reacción de la gente. Pensamos que se iban a poner a escuchar, todos tranquilos, pero se empezaron a poner a bailar e hicieron fiesta".

“Yo pienso que el equipo es muy importante y veo a Ricardo moviéndose, está trabajando, está pensando, creo que tiene mucha experiencia… incluso siento que algo va a suceder con este festival en la región, va a impactar y va a suceder algo muy importante”, finalizó.

rcm