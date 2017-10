Ex Teresa invita a disfrutar postporno y sexodisidencias

Ciudad de México

El Museo Ex teresa Arte Actual presenta del 23 al 28 de octubre la 1ª edición de An*rmal 2017, Festival de Postporno, feminismo y sexualidades disidentes cuyo objetivo es mostrar las nuevas experiencias y propuestas teóricas y prácticas en los campos de la postpornografía, el género, el feminismo, el arte contemporáneo, el cine y la acción social y cultural.

El Festival An*rmal reúne trabajos de creación, principalmente audiovisual, que registran la sexualidad desde ópticas inusitadas para el orden social imperante. Desde trabajos documentales, pasando por narrativas de la ciencia ficción, hasta gestos abiertamente políticos y de crítica social.

En su amplio repertorio, An*rmal repasa y reafirma que la diversidad y posibilidades de la conducta sexual y amorosa, de la pornografía y de la identidad personal y colectiva van mucho más allá de los esquemas tradicionales que se han privilegiado a través de la regulación política del ciudadano y a través de los mass media dominante.

¿Qué es el postporno?

El concepto de postporno implica la representación de la sexualidad desde visiones innovadoras, artísticas y alejadas de lo que se conoce como las representaciones de corporalidades y sexualidades mainstream. Es un vehículo para cambiar la realidad de la sexualidad impuesta y sus representaciones (también impuestas) en las sociedades patriacales y capitalistas.





Artistas en el An*rmal

El Festival An*rmal 2017 congrega artistas internacionales y nacionales enfocados en trabajar en esto temas innovadores que se presentaran del 25 al 18 de octubre de las 16:00 a las 20:00 horas en el Museo Ex Teresa Arte Actual del Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Que México es la capital latinoamericana de la producción postpornográfica es innegable y con esta propuesta queremos darle a todo ese interés un escenario donde anualmente poder realizarse”, aclara el comunicado de prensa de An*rmal.

“Tenemos la firme convicción de que An*rmal, es profundamente necesario no sólo para el campo del arte, sino también para las políticas feministas y las corrientes de pensamiento y representación. De este modo, el Festival busca convertirse en el festival de postpornografía y de representaciones videográficas y de sexualidades disidentes de la CdMx.

Programa miércoles 25

El festival se inicia el miércoles con la sesión Porno Sapiens, una investigación crítica en torno a la postpornografía. A partir de las 16:00 horas se realizarán dos mesas redondas:

Mesa 1.- Subversiones corporales: políticas de la representación en el postporno. Con los mexicanos Miroslava Tovar, Xavier Aguirre y Daniel Cronograma.

Mesa 2.- El Cuerpo en Primera persona. Con Bruna Kuri (Brasil) y los mexicanos Benjamín Martinez, Erika Bulle, Alejandra La Bala Rodríguez, y Mirna Roldán. Modera: Liz Misterio.

La Muestra Marrana de 2015

An*rmal 2017 busca dar continuidad a un evento único que vino a llamar la atención sobre la importancia de la representación de la sexualidad desde visiones innovadoras. Este evento fue la Muestra Marrana, llevada a cabo también en el Museo Ex Teresa Arte Actual.

El encuentro congregó a 3 mil personas durante los cinco días de su duración y es derivado de un festival itinerante de prolongada trayectoria (inició en 2008 en Barcelona) que pretende, entre otras cosas, generar instancias de creación que puedan permanecer en los lugares por donde se realiza.

Para esta 1ª edición del An*rmal Festival se abrió una convocatoria de producciones DIY (Do it yourself, hazlo tú mismx) de la que se han seleccionado más de 30 vídeos llegados de más de 10 países diferentes, donde destacan los trabajos con fuerte implicación en la intervención de espacios públicos.

Entre estos videos figuran: Fake Orgasm (España), Eunuca Postpotno (Colombia), Tiempo y Tú a mí (videos del Colectivo Lumbre/ México), Mariposas Anarkomaricas (Chile-Guatemala-México) y Dildo en antebrazo (Ecuador), entre muchos otros.

Asimismo, a lo largo del festival se ofrecerán también performance, conferencias, música y una gran fiesta de clausura.

Aquí puedes ver el tráiler del video español Fake Orgasm del artista conceptual Lazlo Pearlman, un activista que dinamitar nuestros prejuicios y dogmas sobre sexo e identidad.

Con Información de https://anormalfestivalblog.wordpress.com y www.exteresa.bellasartes.gob.mx

