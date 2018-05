Festival Akamba celebrará su primera edición en Tequila

Guadalajara

Este 12 de mayo se espera la asistencia de más de 3mil 500 amantes de la música para inaugurar la primera edición del Festival Akamba, el cual reunirá artistas tanto nacionales como internacionales de variados géneros musicales como electrónica, funk, soul, entre otros.

Además de la música, el público podrá disfrutar de la gastronomía, un paisaje único y la cultura del puedo de Tequila, Jalisco.

"Akamba es una celebración al fuego, al ritmo y a la tierra. La parte del fuego es un elemento muy importante porque celebramos el festival a espaldas del volcán de Tequila, es un símbolo muy importante en las cuestiones de energía que esperamos que la gente sienta. La tierra se refiere al agave, a la tierra rojiza de Los Altos de Jalisco, a la experiencia del paisaje completo, y el ritmo es uno de los factores más importantes, es la música de diferentes géneros que se va a presentar", compartió el director del festival, Gil Montero en entrevista para ¡hey!

Artistas como Nicola Cruz, Heidi, Hollie Cook, Sinkane, Satori and the band from the space, Timber Timbre, Thugfucker, The Midnight Perverts Soundsystem, Nour, Mayer, Hawthorne, Cabizbajo, Salón Acapulco, Niño Árbol, Matanza, Alejandro Veneno y Buena Tarde, se presentarán durante el festival que tendrá comienzo a las tres de la tarde con un recorrido de 12 horas de música continua.

"La función de Akamba es que es un festival de experiencias, de contacto con la naturaleza, no todo está basado en la música, tú desde que llegas y ves los colores y sientes los aromas, notas un discurso muy diferente por el terreno y la experiencia, queremos que la gente de Jalisco tenga esta vivencia", agregó el director.

La música

Escenario Uni

15:30 h Salon Acapulco

16:50 h Timber Timbre

18:10 h Hollie Cook

19:30 h Sinhane

20:50 h Mayer Hawthorne

22:10 h Matanza

23:40 h Satori and the band from space

1:00 h Nicola Cruz

3:00 h Thugfucker

Escenario Ori

15:00 h Buena Tarde

17:00 h Alejandro Veneno

19:00 h Nour

21:00 h Cabizbajo

23:00 h The Midgnight Perverts Soundsystem

1:00 h Heidi

3:00 h Niño Arbor

Akamba

Sábado 12 de mayo, 15:00 h

CAMPOS DE AGAVE CUERVO TRADICIONAL. Tequila, Jalisco. Boletos: $750 general, de venta en Boletia.com. Visita akamba.mx para cualquier duda. El evento es únicamente para mayores de 18 años.

Cómo llegar

Akamba se encuentra en la carretera libre Guadalajara-Tepic, poco antes de llegar al pueblo de Tequila, Jalisco.

AUTO

Para conocer la ubicación en Google Maps (o cualquier otro navegador), estas son las Coordenadas: 20.857871, -103.778183

Precio de estacionamiento: $150/auto

AUTOBÚS

Akamba ofrece un servicio de autobús desde la ciudad de Guadalajara hasta el festival, y de regreso.

Punto de encuentro

Estacionamiento Galerías Guadalajara

Zona VIPS

Precio viaje redondo: $180. Compra tu boleto en https://akamba.boletia.com/

Horarios de autobús

IDA

13:00 horas (horario único)

VUELTA

00:00 horas

03:00 horas

05:00 horas

MC