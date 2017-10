Con ustedes: Fernando Rivera Calderón, el poeta

Ciudad de México

Lo conocemos como músico, como la voz de Monocordio, como el cantor que en el aire las compone, como locutor, recientemente como conductor de televisión y ahora lo conoceremos como poeta. Fernando Rivera Calderón debuta en la poesía con el libro Llegamos tarde a todo, publicado por Almadía.

El poema que da título al libro —cuenta en entrevista— habla del tiempo y de la idea que tienen de él algunos de sus contemporáneos.

“Para algunas personas de mi generación, pues soy un hippie tardío, es como haber llegado tarde a muchas cosas, o haber nacido cuando muchas cosas ya habían sucedido, como el Movimiento del 68 y la separación de The Beatles”.

Desde que empezó a escribir, y aún ahora, le siguen diciendo que ya todo está escrito, “que para qué escribes si ya se escribió la Quinta Sinfonía de Beethoven”.

Quise escribir un poema para Juan Gabriel como quien escuchó su música desde niño



Pero todo tiene un sentido, porque cada instante es nuevo y vale la pena seguir escribiendo, porque de algún modo ni Pablo Neruda ni William Shakespeare, o Miguel de Cervantes Saavedra, han estado en este momento, estuvieron en ese momento hace mucho tiempo, “pero vivir esta eternidad fugaz a lo que llamamos realidad o instante, nos obliga a escribir”.

Al también conductor de La hora elástica, que se transmite por TV UNAM, le llevó casi una década escribir este poemario.

“Por pudor o porque no había terminado de gustarme, la idea que estaba en medio de esos poemas, algo le faltaba e incluso se los di a unos amigos y amigas poetas a quienes pedí que le dieran una revisión crítica, pero no salía y no salía”.

El libro es un libro-objeto gracias al trabajo de Alejandro Magallanes. Incluye poemas que abordan el tiempo, la existencia, la historia, la crisis existencial de esta época. Otros giran en torno a los electrodomésticos, y es una incursión más lúdica hacia todos los aparatos con los que convivimos, sobre todo aquellos que viven solos.

En la parte final del libro hay un poema largo que se llama Juan Gabriel, que escribió justo después de su muerte. “Estuve en Bellas Artes con la gente, estuvimos cantando y viviendo algo que pocas veces se vive en este país, por lo que deseaba escribir un poema en homenaje a Juan Gabriel, no desde el crítico, sino desde quien escuchó su música desde niño”, concluyó.





ASS