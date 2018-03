“La obra de Sor Juana va más allá de su valor literario”

Guadalajara

Con la lectura del Soneto 19 de la Colección de Poesía Reunida de Sor Juana Inés de la Cruz, el destacado escritor Fernando del Paso abrió su discurso durante la entrega de la presea homónima que le otorgó la Universidad del Claustro de Sor Juana este jueves por la noche en una breve ceremonia que se realizó en la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas (ICC) en Guadalajara.

Durante la ceremonia a la que asistieron integrantes de la comunidad cultural, amigos y familiares del Premio Cervantes 2015, Carmen López Portillo, rectora de dicha casa de estudios, mencionó estar orgullosa por entregar una distinción a uno de los grandes escritores de México. En su discurso rememoró cómo le conoció, recordó también la cercanía con la que el autor de Palinuro de México les invitaba a su casa y les compartía textos, entonces inéditos como el monólogo de Carlota, de Noticas del Imperio, así como algunas reuniones en las que coincidieron con Juan José Arreola, entre otros capítulos que calificó de entrañables.

Ya en entrevista, López Portillo anunció que el 22 de marzo presentarán su revista universitaria Inundación Castálida, dedicada a Del Paso y comenzarán a coordinar actividades con la Cátedra Fernando del Paso de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Ya en entrevista López Portillo anunció que el 22 de marzo presentarán su revista universitaria Inundación Castálida, dedicada a Del Paso y comenzarán a coordinar actividades con la Cátedra Fernando del Paso de la Universidad de Guadalajara (UdeG)



Luego que dio lectura el soneto ya mencionado Fernando del Paso continuó: “Imagínense ustedes lo que este bellísimo soneto puede significar para un adolescente de doce años que por decirlo así lo contempla por primera vez”...



Ante la mirada atenta de las decenas de asistente al acto, el escritor y artista plástico continuó: “Estoy lejos de ser un experto en la literatura de la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz pero me he visto muy cerca muchas veces en trance amoroso con lo que era ella y lo que ella escribía. Desde mis temporadas en las Lomas de Chapultepec y a través de los años la he leído y admirado tanto. Esta presea otorgada por la Universidad del Claustro de Sor Juana me ha llenado de orgullo y de incertidumbre, no sé si merezco cabalmente este premio de verdad o se me otorga sólo porque soy un novelista a quien no le ha ido tan mal y le han otorgado algunos premios… agradeció a Carmen, “primera esposa de Rafael Tovar y de Teresa” a quien se refirió como su amigo, al jurado, y al consejo editorial de Inundación Castálida”.



Fernando del Paso destacó: “Para México la obra de Sor Juana Inés de la Cruz va aún más allá de su gran valor literario establecido en un México que no era todavía México: La Nueva España. Hija natural, monja profesa en una época en la que el feminismo estaba en pañales, supo imponer su personalidad y su obra y su pensamiento a una sociedad enfocada a la masculinidad y que pensaba en Sor Juana como en un adorno. He leído lo que han escrito sobre ella Méndez Blancarte, Octavio Paz y otros… No soy un experto en su obra, sólo soy un enamorado de su poesía… He querido finalizar este pequeño tributo con la lectura de este soneto que inicia: “Esto que ves, mester de cetrería/es un halcón en tuyo seguimiento./Si alas te dan tan cruel acaecimiento,/ si te encogollas con la mi profía…”.



Al término de dicha lectura se procedió a la entrega de la presea. Después Rafael de Tovar López Portillo, vicerrector de la Universidad del Claustro de Sor Juana agradeció que Fernando del Paso haya recordado a su padre Rafael de Tovar y de Teresa, recordó que en Inundación Castálida, el lector puede encontrar sonetos inéditos de Del Paso, artículos sobre el homenajeado escritos por Rosa Beltrán, Carmen Villoro, Adolfo Castañón, Alejandro Toledo, y el texto de Tovar y de Teresa, que leyó en el homenaje a Del Paso en Bellas Artes por sus 80 años de vida.



Carmen Villoro, directora de la Cátedra Fernando del Paso anunció que estudiantes de la UdeG están preparando la imagen institucional de la cátedra, y que de Linda 67 se elabora una novela gráfica, adaptación de Arturo Verduzco, además de una radio novela, dirigida por Miguel Lugo y que el 25 de abril se le realizará un homenaje en el Centro Universitario Valles (CuValles). En septiembre se tendrá el Coloquio Palinuro de México a 50 años del 68.



Por otro lado Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), dijo: “Fernando del Paso merece esto y mucho más porque es una figura que sigue dándonos a todos los que leemos y hablamos español”



GPE