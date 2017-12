“Lo único que necesita uno es amor y un perro”: David Antón

David Antón, escenógrafo y diseñador de vestuario, nacido en 1924 y fallecido el pasado 28 de diciembre a los 93 años, participó en más de 600 producciones a lo largo de seis décadas; se dice que en tan sólo en 1962, participó en cuando menos 50; también se menciona que del total de musicales que se han montado en el país, él tuvo presencia en casi 80 por ciento.

Una historia que comenzó a escribir en los primeros años de la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando se convenció de que si no lograba ser un innovador en la pintura, “no tenía caso ser uno más”, por lo que se dejó convencer por el dramaturgo Wilberto Cantón (su mentor) y la directora y actriz Dolores Bravo. “Y ya no hubo reversa en su historia”, según comentó en entrevista con MILENIOrealizada por Jesús Alejo.

Trabajó con figuras emblemáticas del teatro mexicano como Seki Sano, Wilberto Cantón, Celestino Gorostiza, Fernando Wagner, Salvador Novo y Manolo Fábregas



“Había un concurso de obras de teatro en Bellas Artes, y Wilberto Cantón hizo una obra titulada Escuela de cortesanos. Me llamó para que le hiciera la escenografía; con esa obra ganó el concurso y yo de ahí seguí haciéndolas. Me di cuenta de que ser escenógrafo no es una responsabilidad tan grande como ser pintor, porque la escenografía es un elemento más dentro de una obra de teatro”, dijo en esa entrevista de 2014, en vísperas de la aparición del libro En los andamios del teatro. Las escenografías de David Antón, publicado por la editorial Escenología.

Rafael Solana solía llamar al creador El príncipe del arte escenográfico, con trabajos en una gran diversidad de propuestas escénicas: desde las llamadas comerciales, hasta las apoyadas por instituciones culturales, tanto en musicales como óperas, tanto en México como en otras partes del mundo.

“Tuve la suerte de que mi primer gran trabajo lo dirigiera Seki Sano, La mandrágora, de Maquiavelo, y tanto él como yo ganamos premios, él por la mejor dirección y yo por la escenografía. Eso fue en el 56”, recordaba entonces Antón, quien también trabajó con Celestino Gorostiza, Fernando Wagner, Salvador Novo, Manolo Fábregas y una larga lista de figuras emblemáticas del teatro mexicano.

“Siempre he creído que hay teatro bueno y teatro malo; hay teatro comercial muy bueno y oficial muy malo. Eso depende de muchos factores, depende de todos los que participamos en ello, pero calificar a todo el teatro comercial como muy malo no es cierto, solo es una calificación que le han dado. Yo he trabajado durante casi 60 años por todo el mundo, he viajado a muchas partes, he trabajado en muchos países y siempre me ha ido bien”, recordó en aquella entrevista.

Hizo ópera, ballet, teatro comercial, teatro clásico, obras pequeñas, grandes, medianas. “Fíjate que no sé exactamente cuántas, pero una barbaridad”, dijo en otra ocasión el periódico español El País.

Antón falleció el jueves a los 93 años en su casa de la capital mexicana, según informó uno de sus amigos más cercanos, Iván Restrepo, y su pareja desde hace 45 años, el escritor Fernando Vallejo. Sus restos fueron cremados en la intimidad familiar el viernes 29.

Antón, galardonado en 2012 con la medalla de Bellas Artes, vivía en la Ciudad de México con Vallejo, uno de los escritores vivos más importantes en lengua española.

Restrepo lo calificó como El caballero de la escena y señaló la injusticia de que Antón no recibiera el Premio Nacional de Artes; sin embargo, el escenógrafo no era amigo de los galardones: “Mejor no demos premios”, dijo a El País en 2014, y añadió: “Lo único que necesita uno es amor y un perro”.





