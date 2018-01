Exigen a titular del IMCE plan de trabajo

Torreón, Coahuila

A diferencia de otros grupos de regidores que ya acordaron los primeros encuentros con directores de área, algunos integrantes de la Comisión de Cultura del Cabildo de Torreón reclaman que no ha tenido respuesta sobre la comparecencia del titular del Instituo Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Elías Agüero, para presentar su plan de trabajo.

Gabriela Romero, secretaria del grupo de ediles, dijo que ya hicieron la solicitud dos veces, debido a que es una administración de un año y debe conocerse su plan de trabajo lo más pronto posible.

Consideró irresponsable de parte de la Tesorería que, de acuerdo a la difundido por la prensa, el Instituto de Música o el Archivo Municipal que todavía no tengan definido su presupuesto para este año.

“Se ve muy mal y ya vimos lo que pasó hace unos días cuando no se hizo el pago a trabajadores del municipio, eso habla de falta gente profesional en esa área. Tampoco no es posible que los directores no sepan con lo que van a contar para sus proyectos”.

En cuanto a lo anunciado por el titular del IMCE, Elías Agüero Díaz, de que tendrá un recurso de 35 millones de pesos y 26 irán para la nómina, dijo que no tienen conocimiento y por eso la importancia de que se presente para saber cómo los va aplicar en el 2018.

Comentó que otras comisiones a las que pertenece ya citaron a los titulares de las dependencias que supervisan y en ese sentido ya presentó su plan de trabajo la Dirección de Desarrollo Social.

“Invitamos al director de Cultura y quedó asentado en el acta cuando instalamos la comisión. No tuve respuesta y la semana pasada le mandé una carta a la presidenta de la comisión Valeria Hernández y a la fecha no he recibido respuesta”.

