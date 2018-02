“Tengo la idea de que puedo ayudar a cambiar el mundo”, Esperanza Azteca

Guadalajara

Este jueves por la tarde debuta la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Zapopan en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara (CAE de la UdeG). Brenda Paoli Franco, directora del conjunto y algunos de los atrilistas compartieron con MILENIO JALISCO algo de esta experiencia que iniciaron hace poco más de un año.

“Estamos preparando este momento desde el 17 de octubre de 2016. El proceso ha sido muy interesante porque había niños que ignoraban muchas cosas sobre la música y desarrollaron una serie de habilidades que hoy se podrán apreciar. Estoy afectivamente muy involucrada con ellos, estoy orgullosa del trabajo que hicieron, estoy satisfecha con el equipo de profesores, me llena de emoción que llegaron con historias de vida muy complejas, algunos sin creer en ellos y ahora están muy emocionados con lo que hacen, musicalmente”, dijo Franco quien precisó: “Quienes se acercan a la música obtienen muchos beneficios, el desarrollo humano y cognitivo es mucho, nuestra aportación es que contribuyen todos estos aspectos en la comunidad, aprendo con el otro, le ayudo al otro”.

El público podrá escuchar en este debut, música mexicana y otras de autores como Aaron Copland. “Creo que todo el programa será una sorpresa no por el programa en sí. Lo importante radica en que ese programa será interpretado por niños y jóvenes que no sabían nada de música y que ya dominan muchos aspectos técnicos. No es un repertorio sencillo. Son piezas que interpretan orquestas profesionales. La esencia del concierto de mañana es que la culminación de la primera etapa de trabajo, de partir de cero y llegar a este nivel, son niños y jóvenes de 5 a 19 años. Todos comenzaron igual. La metodología de Esperanza Azteca consiste en que se puedan integrar niños de edades y capacidades de desarrollo muy diferentes”.

Por su parte Ulises Zúñiga, coordinador Regional de Fundación Esperanza Azteca, rememoró que son 86 orquestas de esta iniciativa que comenzó hace ocho años.

Hay una orquesta en Puebla hay dos orquestas que es la sede nacional, en Jalisco tres: Tlaquepaque, Zapopan que debuta este jueves 8 de febrero y Guadalajara que está por debutar. La cita es mañana a las a las 19:00 horas en el Conjunto de Artes Escénicas en Periférico Norte 1695 en Zapopan mayor información en el sitio www.conjuntodeartesescenicas.com y en la página de Facebook Cultura Zapopan.

LOS JÓVENES ATRILISTAS

Mariana Cornejo, 17 años

La joven cantante dijo: “Mi mamá vio el cartel de la audición, al principio yo no quería… quedé en la audición y me obligaron a asistir. Cuando vi a los demás quería meterme a contrabajo pero ya no había espacio y terminé como cantante. Pasó lo que tenía que pasar, ahorita ya estoy encantada, llevo nueve meses. De chiquita comencé a oír orquestas y me gustó bastante, mi sueño dorado era ser directora de orquesta. Cuando entré estaba en un momento emocional complicado y esto me ha ayudado ver las cosas mejor”.

Perla Noemí Cruz González, 14 años

La joven violinista rememoró que vio la convocatoria y asistió. “Desde pequeña siempre quise tocar el violín acudí, fui aceptada. Me emocionó mucho. Tengo un año cuatro meses en la orquesta. Mi tío me ha enseñado a tocar muchos instrumentos. Creo que estar en un grupo así aunque no quieras te ayuda a hacerte más responsable y más abierta a otras ideas. Una satisfacción es que cómo que logré asombrar a mis papás, no creían que pudiera tocar un instrumento así”.

Rubén Emmanuel Rodríguez García, 17 años

“Mis papás escucharon un anuncio de que iban a abrir una nueva orquesta y que podían ingresar interesados que no supieran tocar algún instrumento”, rememoró el violonchelista quien añadió: “Fui a la audición, fui aceptado. Mi amor por la música, me lo inculcó mi papá, nos ponía todo tipo de música. El violonchelo me gusta por su amplia tesitura. Antes tocaba el violín, ahora me gusta también la viola. Mi tiempo se va entre los ensayos y la escuela, me divierto mucho”.

