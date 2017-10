Nuestro espectáculo cotidiano

México

En su más reciente libro, No is not Enough, Naomi Klein aborda el tema de la campaña y presidencia de Donald Trump como las expresiones más acabadas de la irrupción en la vida pública de los reality shows, al grado de que la propia política parece extraída de uno de ellos. Asimismo, ahonda en la trayectoria de Trump en la lucha libre de Estados Unidos, pues encuentra grandes similitudes entre la popularidad de un espectáculo que descansa en el conocimiento por parte de los espectadores de que se trata de una farsa, lo cual en el fondo los convierte a ellos mismos en parte de la pantomima. Por su parte, George Monbiot considera en su más reciente libro, Out of the Wreckage, que “el auge del culto a la celebridad no es un rasgo accidental o emergente de nuestra época. Es la forma mediante la cual las corporaciones distantes e impersonales conectan con sus clientes y construyen el deseo (…) La máquina necesita una máscara. Debe portar el rostro de alguien a quien veamos tan seguido como nuestro vecino”.

Entonces, por penoso que nos parezca el espectáculo político al que asistimos prácticamente en todo el mundo, las miserias y escándalos parecerían tener la función no solo de entretenernos, sino de desviar constantemente la atención hacia la nueva calamidad o fechoría pública, para con ello evitar hasta donde se pueda la discusión sobre las estructuras fundamentales de la sociedad, que continúan profundizando la desigualdad y la brecha entre la opulencia de las élites y todos los demás. En el caso de nuestro país, asistiremos nuevamente a una campaña que ya comienza a parecer extraída de un mal guion de telenovela, pues el patético despliegue de ambición de partidos y candidatas y candidatos independientes acaparará casi por completo el ciclo noticioso, y los grandes temas permanecerán condenados a ser en el mejor de los casos un triste rumor de fondo sobre el cual no se producirá ningún debate sustancioso. Seguramente, a la par de los insultos y descalificaciones conoceremos nuevos escándalos, o serán aprehendidos políticos fugados en el momento justo, de manera que consigamos navegar entre saltos de adrenalina hasta el momento en el cual haya que elegir entre alguno de todos ellos, que fungirá como la nueva máscara de la máquina a la que alude Monbiot, para concentrar nuestros afectos durante una nueva temporada de ese particular reality show en el que lo único inmutable frente al carrusel de personajes que van y vienen según lo que vayan dictando sus fortunas electorales es una realidad donde aproximadamente la mitad de la población no tiene ni siquiera derecho a participar en el juego.