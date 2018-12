Nuevo espacio: Abre el museo Guillermo Tovar de Teresa

Leticia Sánchez Medel

El acervo artístico, documental e histórico que reunió en vida, con gusto y con mucho cariño el cronista, historiador, bibliófilo y promotor cultural Guillermo Tovar de Teresa ahora se exhibe de manera gratuita en un nuevo museo impulsado por la Fundación Slim y el Museo Soumaya.



El ingeniero Carlos Slim, quien la noche del jueves encabezó la inauguración del recinto ubicado en la calle de Valladolid número 52 en la colonia Roma, adquirió sus fondos y el inmueble con la misión de preservar, estudiar y difundir el patrimonio histórico y cultural con todos los interesados.



“Yo solamente quiero decir que Fernando Tovar me buscó y rápidamente nos pusimos de acuerdo para trabajar en el proyecto de conservar la casa de su hermano Guillermo y no buscar la posibilidad de que pudiera situarse en otro lugar", dijo Slim.



Explicó que no solo la colección artística de Tovar de Teresa, sino también sus libros, sus trabajos y sus archivos están digitalizados y disponibles para su consulta gratuita.



Patrimonio de México

Frente a la familia y amigos de Guillermo Tovar de Teresa, quien falleció el 11 de noviembre de 2013, Carlos Slim, apasionado de la historia y del arte, recordó que tuvo una gran amistad con el defensor del patrimonio cultural.

Fue, dijo, “una amistad de casi 30 años, muy intensa. Iba a cenar a la casa y se quedaba a veces en la madrugada platicando. No solo fue mi amigo, sino también de mi esposa y de mis hijos. Estuvo muy cerca de nosotros, convivimos mucho y hasta viajamos juntos".



El empresario afirmó que “es un gran placer que ahora su casa esté disponible gratuitamente para que la gente la pueda visitar. Agradezco a su familia: gracias por haber mantenido y conservado este patrimonio de México”.



Cultura viva



Lucina Jiménez, la nueva directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quien acudió al acto oficial en representación de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, indicó que “el que esta casa hoy se convierta en parte del patrimonio y la cultura viva de la Ciudad de México, sin lugar a dudas enriquece la posibilidad del conocimiento de nuestra historia, de nuestra literatura, de acercarnos a esa mirada culta, educada, puntual que Guillermo Tovar de Teresa fue construyendo a lo largo del tiempo”.



“Guillermo Tovar, además de haber sido cronista de Ciudad de México, fue un defensor en muchos sentidos de los valores fundamentales del patrimonio cultural de nuestro país", subrayó la funcionaria.



Rafael Tovar y López Portillo, hijo de Rafael Tovar y de Teresa, quien fuera secretario de Cultura y responsable del inventario de todo lo que había en la casa de su hermano, agradeció a nombre de la familia a la Secretaría de Cultura federal, así como a la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, el apoyo para la consolidación de dicha iniciativa que podrá ser apreciada por el pueblo de México.



En su intervención, Fernando Tovar y de Teresa aseguró que su hermano Guillermo tenía una memoria portentosa, “como un escáner". Le gustaba coleccionar, pero cada vez que encontraba una pieza mejor, la sustituía.



“Cuando contacté al ingeniero Slim, él me dijo: ‘no tengo que ir a la casa, ya la conozco'. Él conoce al dedillo esta casa; podría hacer la visita de memoria", enfatizó el presidente de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.





Legado



El museo preserva pinturas, grabados, esculturas, fotografías, muebles antiguos y tapices bordados y vajillas, además de 20 mil volúmenes.



Afición



Este acervo es resultado de un proceso que inició Guillermo Tovar de Teresa desde niño, gracias a su devoción por el conocimiento.



Casa porfiriana



El museo ocupa una edificación porfiriana, cuya fachada fue diseñada por Gustavo Peñasco Hidalgo en 1910. Su construcción estuvo a cargo de Manuel Francisco Álvarez.



Renovación



Se adquirió el inmueble en condiciones de deterioro en 1995 y se puso en manos del arquitecto Andrés Escalante para su restauración.



Monumento



La casa fue declarada Monumento Artístico por el INBA en 2003 por representar “una forma de expresión artística de la arquitectura mexicana de principios del siglo XIX”.