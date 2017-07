"Historias de provincia, la identidad del México de hoy"

Torreón, Coahuila

Nos citamos en la Lonchería Ordaz que se ubica frente a lo que fue durante décadas el paraíso de todo niño, Chacharas y Juguetes, sobre la avenida Morelos.

De inmediato el olor de la carne con achiote y de los chiles jalapeños dorados en manteca de cerdo golpean la memoria olfativa.

Casi ningún lagunero que se digne serlo, ha vivido en esta región ignorando el sabor de estos lonches de adobada y el escritor Vicente Alfonso, vuelve al tabarete para darle gusto al gusto mientras visita la ciudad.

"Lo bonito es ver a la familia, a los amigos, anda uno en la calle y se encuentra gente conocida, eso es distinto a estar en ciudades donde no conoce uno a mucha gente o en donde la cantidad de habitantes hace que todo mundo se pierda en el anonimato".

"A Ileana, mi esposa, le llama mucho la atención eso, porque en el DF puedes conocer a alguien y no volverlo a ver en toda tu vida".

¿Esta lonchería era espacio familiar, recurrente para ti?

Sí. No para mi familia, aunque desde niño fui asiduo a los lonches de adobada, pero incluso como periodista, trabajaba aquí a una cuadra, entonces era: 'El lonche nuestro de cada día dánoslo hoy, y mixto'.

Sí, estoy intentando con una novela, que sería la tercera. Me estoy peleando con los personajes porque exigen mucha investigación.

Al mismo tiempo estoy tratando de darle forma a un libro de crónicas, que es una especie de compilación de las que he escrito en 20 años haciendo periodismo, pero le encontré la forma, es como un rompecabezas que se arma y cuenta una especie de historia de historias.

¿Cuáles fueron tus intereses temáticos dentro del periodismo? Porque si hablas de 20 años, podríamos pensar que son historias incluso provincianas o quizá, a la vuelta de los años ya no lo son.

Curiosamente las historias que importan en el México de hoy son las de provincia. Tenemos amigos que son de muchos años y que ahora están volteando a ver sus raíces porque ellos nacieron en la Ciudad de México pero son hijos de norteños que migraron por cuestiones de trabajo o por otras razones, de estudio.

Ahora con todo lo que está pasando en el norte, en el sur del país, bueno ya puedes voltear y pa' todos lados hay.

Digamos que la tensión se ha centrifugado hacia los extremos y tú cuentas una historia del norte o el sur y estás contando un México que quizá hace 10 años a nadie le interesaba periodísticamente.

Quizá por eso he visto que editorialmente puede hacerse algo, puede hacerse mucho con el periodismo que se ha hecho históricamente, no nada más el que se hace aquí sino en Xalapa, en Chilpancingo, en Guerrero, o en Hermosillo.

¿Sobre el libro de crónicas, cómo lo vas a eslabonar, porque dices que es un periodo muy amplio, me imagino que es multitemático?

Sí. Me doy cuenta que muchas de las crónicas que me gustan o de las entrevistas que más me gustan las hice cuando estaba de viaje, me ha tocado mandar notas de muchos lugares y a varios medios donde he trabajado.

Me preguntabas de las temáticas, por ejemplo, durante cuatro años dirigí una revista de finanzas, de educación financiera, pero obviamente también me ha interesado mucho la cuestión de la cultura, entendido como el ámbito de las artes pero también de cualquier expresión popular, entonces, los estoy organizando bajo el concepto de "Próxima Estación", que es la estación que te interesa.

Cuando andas de viaje no es la que la que acabas de dejar sino la que viene, la que sigue, entonces creo que hay temas a los que vuelven y dices 'Yo ya había pasado por aquí una vez'.

Como un ejemplo dejavu, el escritor recuerda que viajó a Los Caracoles, a las comunidades autónomas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

"En su momento fue un tema debatido porque decían que no querían nada con el estado mexicano o con los gobiernos y trataban de ser comunidades autogestivas, ahora con este entorno de inseguridad en el norte y en el sur, muchos ejidatarios y campesinos se dan cuenta de que quizá no les quede de otra, intentan replicar el modelo y algo que parecía medio loco hace 15 años hoy parece una solución muy factible.

Quizá esa es la condena que cargamos como país, que tenemos que estar reinventando las cosas porque no tenemos memoria".

En cuanto a Huesos de San Lorenzo, vino a la región Martín Solares y la perfila como la novela del norte. Dice que por fin se encuentra en México a autores locales que representan dignamente a sus comunidades.

Bueno, en primer lugar viniendo de Martín Solares, agradezco muchísimo el comentario. Martín es un estupendo novelista y un gran editor y que él hable bien de Huesos de San Lorenzo es algo que me motiva mucho.

Ahora, eso de que se están encontrando... no sé si sean nuevas formas de narrar en el norte. Lo que yo creo es que quienes escribimos, como Martín, por ejemplo, estamos tratando de hurgar en nuestra identidad colectiva y nuestras raíces para tratar de explicarnos mejor todo lo que nos ha pasado.

El trabajo que realizó Vicente Alfonso en Huesos de San Lorenzo le hizo ganar el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2014, misma que ha sido traducida al alemán, turco e italiano.

¿El efecto que tuvo la novela en el ámbito nacional y a escala internacional fue el esperado por ti o fue una cuestión que te rebasó?

La verdad sería engañarme el decir que no esperaba que pasara nada pero uno no tiene en específico planes de lo que vaya a pasar.

Yo quería hacer una buena historia, me obsesionaba mucho contar esa historia bien porque tiene mucho que ver con mi pasado familiar, con la forma en como lidié con el hecho de tener un hermano gemelo.

¿Fue difícil eso en la infancia?

Sí, tuvo su lado luminoso y su lado oscuro. Por un lado fue muy estimulante tener un compañero de juegos para todo, que es un interlocutor muy franco, pero por otro lado es muy difícil establecer la identidad propia si siempre andas con tu hermanito pa' todo.

Y ejemplifica. Vicente Alfonso comentó que un día estaba viendo con su pequeña hija, un álbum con fotografías familiares. A la pregunta: '¿Cuál eres, papá?', él no supo o pudo responder. Así dice que cuando las imágenes del pasado propio presentan dos posibilidades de quien puedes ser, el conflicto persiste.

"Después de escribir la novela creo que ahora tengo menos conflictos... Frino leyó el borrador de la novela, en mi estudio. Se quedó sentado cuatro horas. Al terminar se fue al baño, salió, y se le veía el rostro alivianado. Y preguntó: ¿Cuál de los dos soy yo?".

Vicente Alfonso asegura que a finales de año tendrá lista su más reciente novela, aunque aún no tiene nombre.

Allí intentará rescatar otros pasajes familiares, combinados con las particularidades regionales. Será un viaje de 200 años al pasado y con retorno, porque afirma, también el lugar de donde somos, nos confiere identidad.

