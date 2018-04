Los escritores mexicanos saben cómo trolear al TEPJF

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligara al INE a incluir a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato independiente a la Presidencia, algunos escritores mexicanos no aguantaron las ganas de desahogarse en Twitter. Claro, con el humor más negro que encontraron.

Mauleón pregunta que cuáles firmas falsas.

Alejandro Rosas se nos puso teológico.

Alberto Chimal nos contó cómo se tomó la decisión.

Hombre, si El Bronco es un hombre de Dios...

El que no reza no avanza, que viene a ser lo mismo que el que no transa no avanza. https://t.co/ks0b4ekQ1P