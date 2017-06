“Estamos perdiendo el país”, afirma Enrique Berruga Filloy

México

La más reciente novela del diplomático Enrique Berruga Filloy, la quinta en su bibliografía, es una caricatura: El american dream. La primera sátira mexicana de la era Trump (Planeta, 2017). Al mismo tiempo es una irónica reflexión sobre algunos de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana a partir de la idea de la pérdida: la amorosa y la de un país.

“Similar al amor, que no siempre notamos cuando lo vamos a perder, y cuando ya sucedió nos arrepentimos y nos preguntamos qué hicimos mal. Pasa lo mismo cuando nos damos cuenta de que estamos perdiendo el país y no hacemos algo. No sé si haya conciencia colectiva de que al país lo estamos perdiendo.

“Cada día hay más zonas donde se dice que no hay presencia del Estado y no sé si haya suficiente conciencia de que por la vía que vamos estamos perdiendo al país”, explica el escritor a propósito de la novela, una historia que gira en torno a la pérdida amorosa, pero en especial acerca de la posibilidad de que México se convierta en la estrella 51 en la bandera de Estados Unidos.

Y todo ello a partir de asuntos que a los estadunidenses les resultan importantes y que los mexicanos no hemos podido combatir, como la corrupción y la impunidad, así como la identidad extraviada: “Mi impresión es que el orgullo nacional se ha perdido mucho en los últimos 20 años.

“Recuerdo mucho que no nada más los diplomáticos, sino cualquier ciudadano defendía a México en cualquier momento en que salía del país. La novela es una alerta para tomar conciencia sobre lo que debemos hacer al respecto: ¿vamos a dejar que la inercia nos lleve? No estoy claro de cuál es la normalidad del país, si lo es que mueran tantos como ocurre a diario, o que se encuentre un corrupto tras otro entre los políticos. Y lo normal sería que hubiera funcionarios honestos, pero eso ya no sé dónde está”.

El american dream es un libro escrito en un tono irónico, satírico, construido a partir de dos grandes pérdidas, de las más fuertes que se pueden tener como ser humano, a decir de Berruga Filloy: la amorosa y la del país.

“La primera la conocemos muchos, pero la segunda nunca la hemos experimentado. La literatura permite este tipo de licencias para especular sobre escenarios impensables, y uno de ellos sería la posibilidad de que Estados Unidos anexara a México”.

¿Qué tan lejos estamos de esa posibilidad? Berruga responde: “Eso es lo que no sabemos. Por eso mencionaba que es una alerta a partir de la ficción literaria, que sirve para construir escenarios que no nos darán la realidad, ni los académicos o analistas”.