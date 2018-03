'El Indio' Fernández: el primer mexicano que puso de moda el cine nacional

Ciudad de México

Emilio Fernández —El Indio para los amigos y todos los mexicanos—, el realizador más celebrado de la Época de Oro del cine nacional, una vez declaró contundente: "Yo soy el cine mexicano".

Con esa misma actitud proyectó la imagen del México postcolonial en todo el mundo, con cintas reconocidas en Cannes (María Candelaria, 1942) y Venecia (La perla, 1947).

El MoMA de Nueva York honrará al mexicano en el mes de su nacimiento con el ciclo El Indio: The Films of Emilio Fernández, una retrospectiva que contempla proyectar 13 de los 129 filmes en los que colaboró.

Dave Kehr, curador del Departamento de Cine, destaca que el cineasta dominó al mismo tiempo la narrativa hollywoodense y las técnicas soviéticas de montaje.

"Fernández creó una auténtica voz latina que continúa encantando y sorprendiendo, ahora vuelve con gran fuerza y timbre en magníficas nuevas restauraciones de los archivos mexicanos", se lee en el sitio del MoMA.

Mientras Nueva York celebra al realizador mexicano, viene a la memoria que en 2012 la entonces presidenta de Conaculta (hoy Secretaría de Cultura), Consuelo Saízar prometió instaurar una sala con su nombre en la Cineteca Nacional. Hasta el momento, nada ha ocurrido.

Organizada por Kehr con apoyo del Festival de Cine de Morelia, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM, entre otros, El Indio: The Films of Emilio Fernández se realizará del 1 al 13 de marzo.









Las elegidas

Destacan Janitzio (1935) dirigida por Carlos Navarro, la primera cinta donde Fernández actúa en México tras su regreso de Estados Unidos; La perla (1947), con guion escrito para el mexicano por el Nobel de Literatura 1962, John Steinbeck; The Fugitive (1947), dirigida por John Ford, y El rincón de las vírgenes (1972), donde El Indio actúa dirigido por Alberto Isaac, en su adaptación del cuento "Anacleto Morones", de Juan Rulfo, amigo y coguionista en algún filme con Fernández.

Las otras películas son María Candelaria y Flor Silvestre, ambas de 1943, Río Escondido (1947); Pueblerina, Maclovia y Salón México, las tres de 1948; Víctimas del pecado (1950); y Bring me the Head of Alfredo García (1972), realizada por Sam Pekinpah.









*Con información de José Juan de Ávila





