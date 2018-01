Elisa Carrillo, del ballet a la rumba

México

Convertirse, al menos por una tarde, en bailarín de danza clásica, adquirir su porte y pasar del pliè hasta el hauteur sin complejos, será posible con la iniciativa Baila por México, impulsada por la mexicana Elisa Carrillo, que propone también reunir fondos con el fin de construir casas en el Estado de México para personas afectadas por los sismos de septiembre.

Según la primera bailarina del Staatsballett de Berlín, que ofreció ayer detalles de este programa, a partir de las 18 horas del jueves 18 de enero, el Salón Los Ángeles se convertirá en un espacio de ensayo de danza clásica, para cualquier persona interesada en ayudar y que quiera adentrarse en el ballet.

Carrillo, con Mikhail Kaniskin, su esposo y primer bailarín del Staatsballett de Berlín, “vamos a impartir una clase. Vamos a poner barras para gente tanto profesional como la que nunca ha hecho nada, pues esta danza ayuda con el porte, la elegancia. Es un buen calentamiento y moverse también es sano para el cuerpo.

“Una vez que termine la clase, se abrirá la pista para bailar con música en vivo, desde salsa, cumbia, mambo, chachachá, para lo cual se contará con Ramón Cedillo y su Big Band”.

Baila por México es la segunda fase de las acciones emprendidas por la bailarina a través de su fundación para solidarizarse con sus coterráneos mexiquenses que fueron afectados por los sismos.

La artista añadió: “Al ver todo lo que pasó el 19 de septiembre, como mexicana me dolió muchísimo, sobre todo estar lejos me dio mucha tristeza. En ese momento hubiera querido estar aquí y haber podido ayudar a mis compatriotas”.

Rememoró que en ese momento hizo una convocatoria a toda la gente que ella y su esposo conocen para solicitar donaciones a través de su fundación.

Explicó que “para agregarle algo que tuviera que ver con la danza, lo que hacíamos eran algunos movimientos de ballet, los enviábamos por redes sociales y los compañeros de diferentes compañías repetían el movimiento para aceptar apoyar, y luego hicieron las donaciones. Esto tuvo eco en diferentes compañías, desde la Scala de Milán, pasando por el Bolshói, grupos de Alemania y Estados Unidos”.

De este modo se reunieron 15 mil dólares que, según detalló Carrillo, han sido utilizados para comprar el material para 12 casas en la comunidad de Santiago Mamalhuazuca, en Ozumba, Edomex, donde hubo un centenar de viviendas colapsadas.

El ingeniero Miguel Carrillo, padre de la bailarina y responsable de la parte técnica del proyecto, informó que básicamente se adquirieron materiales para construcción, y que los recursos fueron entregados en vales a las personas después de haber levantado un censo de las familias afectadas.

“Se hizo —dijo— una reunión con la gente; allí se sorteó el orden en el que se iban a ir construyendo las casas, porque la mano de obra va a ser de parte de los mismos afectados o de amigos. Se irán construyendo de una en una.

“Lo que la fundación hizo fue aportar los materiales como varilla, cemento y block, mientras que la mano de obra la pone la misma comunidad. Por eso salen tan baratas: estamos hablando de 25 mil a 28 mil pesos. Son casas modestas, como las de aquellos lugares”.

La bailarina no pudo adelantar un monto de lo que espera recaudar, porque dependerá de la cantidad de personas que asistan; sin embargo, la responsable de la parte cultural de la agencia Must Wanted Group, Tessy Mustri, dijo que se esperan entre 100 y 250 personas al acto. El costo de entrada será de 850 pesos.

Carrillo dijo que está muy agradecida con Eruviel Ávila porque durante su gobierno en el Edomex, “tras nombrarme primera bailarina, me invitaron a volver a mi estado a presentarme, y cada año tuvimos ese apoyo. Se hicieron muchas cosas ahí, y hay muchas familias, muchos niños que acudieron a estos espectáculos, que fueron gratuitos. Eso es algo que motiva, que hace que los niños y los jóvenes tengan otra visión hacia la cultura. En esos años vimos cómo fue aumentando el interés hacia la danza. Es probable que este verano estemos de regreso”.

Sobre los feminicidios registrados en esta entidad, expresó: “Son situaciones que a todo mundo nos preocupan. Es algo muy triste. No vivo en el país, pero son cosas que escucho, que leo, de las que estoy al tanto, en las que, digamos, no me puedo meter y tampoco puedo cambiar. Así que hay que tener esperanza para que eso cambie”.

Los recursos obtenidos con Baila por México, se conformará también con patrocinios con el propósito de duplicar el importe ya reunido. Los boletos podrán ser adquiridos tanto en el Salón Los Ángeles (Lerdo 206, colonia Guerrero) como en Must Wanted Group (Campos Elíseos 305, colonia Polanco).