Mi guitarra no tiene secretos: Eliades Ochoa

México

Desde las siete de la mañana está en entrevistas: “Tengo la garganta reseca de tanto fumar y llevo más de tres horas hablando”, dice Eliades Ochoa. También ha cantado: su acompañante de Discos Corasón, Amanda Franco, comenta que se ha dado gusto al interpretar canciones en las estaciones de radio donde ha estado.

Nacido en cuna humilde, hijo de campesinos, Ochoa ha conocido el éxito mundial como un referente de la música cubana, tanto como integrante de Buena Vista Social Club, como en su faceta de líder y director del Cuarteto Patria. Esto no le ha quitado el aire de gente sencilla al intérprete originario del poblado de Songo la Maya.

“Yo nunca fui niño, era un muchacho”, dice al recordar su infancia, y sigue: “Todo iba bien: primero allá en el campo, ayudando a mis padres a trabajar la tierra, y luego en Santiago de Cuba. Era un niño humilde: llegaban los Reyes Magos y yo no tenía ningún regalo, pero cogía la guitarra, que me gustaba más que los juguetes”.

Con mirada dulce, el músico agrega: “Yo recuerdo que crecí rodeado del amor y el respeto de mis padres, hasta que llegó la hora de entretenerme mucho, mucho con la guitarra. Y descubrí que con ella, ya que los Reyes no iban a mi casa a dejarle juguetes al niño, podía obtener algún dinero, no para comprarlos, ya que no se podía porque había otras necesidades”.

Todo empezó como un juego: “Un Día de Reyes nos juntamos algunos niños del barrio a cantar, y la gente que me veía tocar, tan pequeñito, del tamaño de la guitarra, nos empezó a dar monedas. Yo tendría como ocho o nueve años y ya sabía lo que era ganar dinero. En ese tiempo mis padres no tenían trabajo y yo tocaba en la calle, pasaba el sombrero y me llevaba muchas monedas. Con eso se compraba comida”.

¿Era difícil la vida en la calle?

La policía me sacaba de la zona de prostitución, porque un niño de nueve, 10, 11 años, metido en este lugar, que tocaba y pasaba el sombrero no puede ser. Pero la policía era benévola porque veía lo que hacía y por qué lo hacía, así que a veces me veían y a veces no. Y yo les agradezco mucho, es la verdad, a las mujeres que se ganaban la vida como prostitutas porque me ayudaron mucho. Apagaban la victrola para que yo tocara y de las mesas donde estaban sentadas compartiendo con los hombres tomaban algunas monedas que echaban al sombrero. Así pasó mucho tiempo hasta que llegó el momento en que empecé a trabajar como profesional.

¿Cómo fue eso?

Comencé en Trinchera campesina, un programa de radio en Santiago de Cuba, y me desarrollé hasta que caí en la Casa de la Trova Cubana. Estuve un tiempo ahí y luego me ofrecieron la dirección del Cuarteto Patria, que mantengo hasta hoy.

¿Cuál ha sido el aporte del Cuarteto Patria?

La música que hacíamos cambió las cosas porque yo quería hacer de todo con el grupo y empezamos a hacer piezas instrumentales, sones, guarachas, boleros, de todo. Y al morir un compañero mío, que era el que tocaba las maracas y cantaba, me quedé cantando yo solo y puse bongós para que el son sonara mejor. Esos cambios fueron buenos porque el cuarteto fue subiendo y subiendo.

¿Cómo se adapta a realizar tantas colaboraciones, que van desde músicos cubanos hasta rockeros?

Soy un músico santiaguero y he hecho muchas colaboraciones. Honestamente no he pasado muchos trabajos para dominar lo que haya tenido que hacer en un disco donde me haya invitado alguien. Eso me lo da venir de donde vengo, trabajar en la música que hago, la tradicional cubana, y un oído fino. Nunca he ido a una escuela de ese arte, pero creo que mi guitarra no tiene secretos para mí.

¿Cuál es el valor social de la música?

La alegría que brinda a los pueblos. Donde quiera que hemos trabajado en el mundo vemos cómo la gente baila, se divierte, ríe, suda. ¡Como si estuvieran trabajando en obras públicas! Creo que su valor es la alegría que brinda.

Hoy en la noche Eliades Ochoa cerrará con broche de oro la fiesta por los 25 años de Discos Corasón, que iniciará a las 20:00 en Carpa Astros (Calzada de Tlalpan 855). También participarán Los Camperos de Valles, Caña Dulce y Caña Brava, Romengo, Las Hermanas García y Triciclo Circus Band.