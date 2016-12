Plusvalía corre a la cultura de la Morelos

Torreón, Coahuila

El cambio en las condiciones económicas y el equipamiento del que fue objeto la avenida Morelos, hasta hace poco sin luminarias ni vigilancia, está expulsando a quienes sin pedir nada a cambio, resistieron el tiempo más inseguro promoviendo a la cultura.

Este es el caso del taller de grabado y gráfica 'El Chanate', asociación civil que tras la especulación de los espacios comerciales que se ha dado recientemente, luego de la constitución del Paseo Morelos, sitio abarrotado de bares y cantinas, ahora deberá buscar otro lugar para poder desarrollar su trabajo creativo, así lo informó su director, Norberto Treviño Morales.

“A nosotros nos subieron la renta y ese fue el beneficio que nos trajo el Paseo Morelos. Así dijimos, ‘Ay nos vemos’”.



"Lo que hizo el Paseo Morelos fue que nos subieron la renta al 50 por ciento y nos vamos a ir de aquí, este era el único espacio cultural, donde ahora nada más abren puros bares y restaurantes porque la creatividad ya se les acabó, el concepto es nada más cobrar caro porque las rentas se las subieron".

Cuando el Chanate se instaló sobre la avenida, a poca distancia de la Alameda Zaragoza, el sitio no se pensaba como un corredor comercial. La inseguridad echó raíces en el año 2007 e incluso muchos comercios cerraron dando un aspecto de abandono.

Entonces era común que los artistas gráficos fueran asaltados por la Morelos, que lucía sucia, descuidada y sin seguridad.

“Nos cobran 4 mil 300 y ahora quieren 7 mil 500. No tenemos a donde ir, pero nosotros nos las hemos ingeniado, el triciclo es el que verdaderamente nos ha dado de comer estos últimos tres años y nos ha dado el recurso para este espacio. Si no hubiéramos pensado en ese artefacto, no sé cómo le habríamos hecho".

"Es un artefacto vivo que nos mantiene porque se involucra en cuestiones sociales y es factor de economía creativa”, apuntó Treviño.

'El Chanate' como asociación cultural ha trabajado con la sociedad civil, con la iniciativa privada y con el gobierno, entre sus clientes incluso se encuentra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y el Tecnológico de Monterrey, sin descartar su presencia sin costo alguno en los barrios del poniente de Torreón, los más empobrecidos e inseguros.

La asociación prepara la Primera Bienal de la Estampa que llevará el nombre de Chanatera y tendrá sede en Torreón para el año entrante. En ella se realizará un mapeo o diagnóstico de lo que ocurre con la gráfica a escala nacional.













LMG