El Colegio de Infantes de la Catedral invita a un concierto que realiza esta noche en la parte de arriba de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, “donde está la sillería del coro, en la parte posterior de donde estuvo en alguna ocasión el Ciprés que se removió”, según explica Aurelio Martínez Corona, director de dicho colegio quien comentó que compartirán escenario con el coro de Macario Meneses.



Este concierto de temporada en el que recrearán temas navideños, se da luego de la gira formativa y artística que algunos de sus integrantes realizaron en España e Italia, y poco antes de la participación de la agrupación en el III Congreso Nacional de Pueri Cantores que se realizará del 20 al 23 de diciembre en la ciudad de Morelia, en el que participan nueve de las mejores agrupaciones del rubro del país. “En el Congreso recrearemos repertorio de Jesús Carreño.



“Cada grupo presenta la madurez que ha logrado a través del tiempo, la novedad es que el maestro de los niños me ha pedido 4 villancicos latinoamericanos, además de obras con textos de San Alfonso María de Ligorio y composiciones de Jhon Rutter, además de temas tradicionales como Noche de Paz o muy conocidos como el Hallelujah de Haëndel. La agrupación también se va a presentar en Jalistotitlán y en Tepatitlán antes de su visita a Morelia.



Gira memorable por Europa



De acuerdo con Aurelio Martínez, su gira por Europa “fue muy bonita, porque nos trajimos muchos aprendizajes. Las master class que nos dieron y que recibieron los niños fueron geniales. Todavía no le sacamos provecho a eso”.



Martínez agregó: “Surgió una idea con los que fuimos de hacer una grabación, donde abordemos un repertorio muy bueno de música contemporánea. Recreamos temas de autores barceloneses y música del centro de Europa. Para nosotros fue un banquete todo lo que cantamos, las circunstancias nos obligaron a cantar con una rigurosidad y disciplina con la que no lo habíamos hecho. Hablo de que allá el contexto es otro, nos presentamos en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, la iglesia de la Sagrada Familia, el Monasterio de Monserrat, dos teatros y en varios foros de Roma y Tívoli”.



La cita para asistir al concierto del Colegio de Infantes de Guadalajara es hoy a las 20:00 horas en la Catedral Metropolitana de Guadalajara ubicada en 16 de septiembre e Hidalgo. La entrada es libre







Y además III Congreso de Pueri Cantores En este marco se le rendirá homenaje a José de Jesús Carreño Godínez, célebre músico moreliano, compositor, organista, director, alumno de Miguel Bernal Jiménez quien fue infante de la Catedral de Morelia.

Algunas sedes son: El Seminario Diocesano, la Catedral y el Conservatorio de las Rosas.





