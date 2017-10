La eficiencia de la letras

México

Escribe Giuseppe Caputo, autor de la novela Un mundo huérfano, en su página de Facebook: “Qué agotamiento todas estas reseñas que usan los adjetivos del capitalismo, no para describir un texto, sino para dar por hecho que lo están elogiando: rápido, eficiente, económico… Al hacer eso, no es al texto lo que están elogiando, sino a todo lo que el capitalismo nos impone. ¿Y qué pasa si es lento? ¿Y si no pasamos sus páginas a la carrera sino que, al contrario, nos hace querer quedarnos en cada página, leerla y leerla una y otra vez? ¿Y qué pasa si no es económico sino abundante en palabras, derrochador? O si vamos a hablar de textos breves, hablemos de precisión, condensación o concentración, y ahorremos luz y agua más bien. Este tipo de reseñas terminan apuntando a una única manera de escribir: lo rápido, eficiente y económico es LA FORMA. Terminan pareciéndose a los decálogos, que tanta pereza me dan, y finalmente llevan a la literatura a un terreno de prescripción y no de libertad o exploración. ‘Hagan esto así, así y así’. Del manual prescriptivo terminan saliendo productos más o menos iguales. ‘Productos’, al mejor estilo capitalista”.

Quizá sin pretender ningún tipo de postulado a nivel teórico, sino más bien formulándolo de manera visceral o existencial, Caputo ha propuesto una especie de poética del capitalismo tardío, en su variante neoliberal, pues parecería que tanto para los críticos y editores, así como para su interpretación de lo que desean los lectores (que, por supuesto y afortunadamente, no siempre coincide con lo que sí les interesa a los lectores), la literatura debería parecerse lo más posible al espíritu de los tiempos. No de forma temática, pues esto es una cuestión un tanto obvia porque es difícil escapar de la violencia que nos rodea, sino incluso en un sentido narrativo. De alguna manera, es como si la ecuación consistiera en que dado que vivimos en tiempos vertiginosos, en los que todos vivimos aprisa, y no tenemos tiempo para leer, entonces deberíamos escribir novelas breves, digeribles, pensadas para gente que no tiene tiempo de leer. Sin embargo, como magistralmente advierte Caputo, es precisamente ahí donde terminamos por deponer las armas, doblegar las banderas y permitir que el neoliberalismo se apodere incluso de un resquicio de nuestras vidas, aquel de la lectura, que justo por su carácter minoritario debería estar resguardado de la tiranía del mercado. El problema es que cuando el enemigo se internaliza y adquiere la forma de normas prescriptivas, el mercado no requiere realizar mayores esfuerzos, pues nosotros mismos hacemos su trabajo, disfrazándolo, por supuesto, de simple libre albedrío.