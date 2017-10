"Terco con la abstracción"

Guadalajara

Galería Santino realiza hoy una subasta de 50 lotes a precios accesibles para los noveles coleccionistas con obra de Pablo Cobián, Simón Cruz, y Dan Montellano, entre otros. El martillero es el pintor Eduardo Mejorada . La cita es a las 20:00 horas en la Galería Santino, ubicada en la calle Independencia 1183. La entrada es libre .



De acuerdo con Gabriel Martín, coordinador de actividades de la Alianza Francesa, "uno de los defectos que tenemos en la plástica jalisciense es que no tenemos un buen concepto del abstracto, de hecho hemos tenido muy pocas voces, muy pocas paletas, muy pocos pinceles que se hayan dedicado al abstracto".



El también escritor, comentó que desde que se dedicó a la plástica, ha considerado que "cuando ya no puedes decir nada más con la imagen, como sucede con la poesía, surge el abstracto, es un grito, pero cuando ya Munch no te dice nada, cuando el grito enmudece y ya no puede expresar más, cuando necesitas darle cuerpo a los celos, a la tranquilidad, a la paz, al sosiego el abstracto funciona, hablando de ese tipo de momentos: sosiego, tranquilidad, momentos elegantes... es cuando sucede Eduardo Mejorada. Técnicamente pocos son los que conocen una veladura, pocos sabemos cómo funciona este hacer una capa sobre una capa. Es buen pintor y ha comenzado a ser martillero".



Últimamente se le ha visto en las pujas...

Me gusta pintar y también me gusta el oficio de martillero: vender obra de los artistas, para que ellos reciban dinero, es fomentar el coleccionismo, acerca a la gente al arte. Si yo tengo que ofrecer la obra de algún pintor siempre encuentro la dificultad de cómo venderla: no se entiende, no hay espacios. Otro problema que veo es que está distorsionado el concepto de la subasta, hay muchos colectivos que lo hacen como filantropía 'en apoyo de los niños', 'en apoyo de los enfermos' y otras cosas. No está mal, pero los artistas también necesitan apoyo y al final se pierde esto. Pero insisto no podría dejar de pintar...

¿Por qué vale la pena seguir pintando?

Es necesario expresarse... dejar fluir lo que yo percibo de la realidad, a mí siempre me gustó transformar la realidad, sintetizarla por medio de ideas. Comencé con el abstracto desde muy chavito, es una técnica que enriquece una obra de arte. Las veladuras fueron formando parte de mi obra por medio de la experimentación, veía obras en las galerías y yo me preguntaba cómo lo lograban y descubrí que era a base de trabajo y experimentación. He presentado obras que son puras veladuras, sin ninguna imagen perceptible ni figurativa ni abstracta, solo buscando dar libertad imaginativa al espectador.

En Jalisco hay una preferencia clara hacia el arte figurativo... ¿qué hace un artista de abstracto en un contexto como este?

Disfrutar la ejecución de una pintura. Todos los que nos dedicamos a esto vivimos de lo que hacemos, si yo quisiera vender por vender haría un paisaje o algo figurativo. He sido terco con la abstracción, porque es lo que me gusta pintar.



¿Que pintores abstractos le parecen interesantes?

De los colegas locales: Luis Téllez, Adolfo Weber, Ismael Guardado, que no es jalisciense, pero ha realizado gran parte de su obra aquí y claro, la obra geométrica de Arévalo también me parece interesante. En un plano más general y más allá de lo abstracto me gusta mucho la pintura de Abra Inkhart, Robert Raiman. Hay un gran pintor que se llama Roberto Parodi uno de los pocos representantes del neo expresionismo, Leon Goluv, me parece una maravilla (es figurativo) Pinto Gollas, Javier Marlo, Caracalla, Pancho Medina, el arqui y Gabriel Flores. Son artistas que han mantenido una línea de manera seria. Luego sucede que no algunos incursionan en otras disciplinas y crean polémica como sucedió recientemente con el proyecto de Arte Público del Ayuntamiento de Guadalajara



¿Cuál es su opinion al respecto ?

La calidad de los nueve a quienes se les encargó obra es indiscutible, pero escultores, solo considero a dos: Dolores Órtiz y Mario Martín del Campo. Para un proyecto escultórico, lo mejor habría sido buscar escultores. Javier Arévalo es un gran pintor, Ismael Vargas es un gran pintor, Fors es un buen dibujante, ¿En dónde colocas a Estanislao Contreras, por ejemplo?



Por otro lado, me parece que Guadalajara es una ciudad extraña, aquí nunca vamos a estar conformes, un proyecto así en la Ciudad de México o en Guanajuato no habría causado tanto revuelo".

SRN