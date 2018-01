Reúnen todos los textos de Galeano sobre futbol

México

Acaba de aparecer en las mesas de novedades de librerías el libro Cerrado por futbol (Siglo XXI Editores), de Eduardo Galeano, en el que se reúnen todos los textos que escribió sobre ese deporte, la mayoría dispersos en su obra publicada, así como también varios inéditos y otros hallazgos.

Entre los escritos destaca la crónica en la que, a sus 23 años, el literato llamó “traidor” al Che Guevara por haber adquirido en Cuba la pasión por el beisbol.

Las páginas van desde la época en que un jugador recibía una vaca por cada gol, hasta el tiempo de los jugadores multimillonarios agobiados por el éxito, pasando por el relato de los 10 futbolistas que se pintaron toda la cara de negro en solidaridad con un compañero discriminado por la hinchada.

También habla de Maradona, de quien alguna ocasión señaló que era “el hombre que no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir”.

Galeano recuerda: “Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía: ‘Cerrado por futbol’. Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado 64 partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido. Esa proeza me dejó frito totalmente, los músculos dolidos y la garganta rota; pero ya estoy sintiendo nostalgia”.

Y añade: “Desde chico quise ser jugador de futbol. Fui el mejor de los mejores, pero solo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba una piedrita en la vereda, confirmaba que el futbol no era lo mío. No tenía más remedio que probar otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir”.

Galeano creía que el futbol expresaba “emociones colectivas”, esas que generan en la gente una suerte de “fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas”.