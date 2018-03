Editorial et.al, espacio digital para las “voces emergentes”

México

La realidad del libro electrónico no es tan clara en distintos mercados: en lengua inglesa está estancado y en México su impacto no ha sido el esperado, aunque los esfuerzos por impulsarlo no cesan, como sucede con el proyecto que ofrece et.al Contenidos.

El sello confía “en que las prácticas y costumbres del pasado pueden coexistir y ampliar el abanico de posibilidades de lectura”, según Ruth Reséndiz, su directora general, quien explica que la editorial surge con el propósito de ofrecer opciones de publicación a las voces emergentes de la literatura.

“Estamos muy conscientes de las dificultades que tienen muchos talentos emergentes, que no tienen un espacio para publicar y les cuesta mucho trabajo llegar a las grandes editoriales. Por otro lado, somos unas fervientes creyentes del formato de libro electrónico, y es por eso que nace el proyecto. Como todo nuevo formato, ha tenido un desarrollo con picos, pero, por otro lado, ha venido creciendo en los últimos años pues, según estadísticas de Amazon, lleva dos años vendiendo uno a uno libro electrónico e impreso”.

En et.al apuestan a la reflexión, en todos los géneros, para convertirse en una vitrina para talentos consagrados y voces emergentes: “Creemos que el vehículo del libro electrónico nos permite el financiamiento para darle espacio a todas estas voces.

“La ventaja que tenemos con el libro electrónico es que te acompaña a donde vayas, además de que es más barato que el impreso. Contamos con una distribución de más de 600 puntos de venta. No se trata de documentos en Word, sino de libros que están diseñados, por lo que lo único que cambia es el formato de lectura”, explica Reséndiz.

El sello será presentado hoy, a las 12:00, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con siete títulos; el propósito que tiene para el presente año es concluir con al menos 21 libros que abarquen todos los géneros.

“La forma de vida de las sociedades contemporáneas nos está llevando al libro electrónico por muchas razones: desde la inmediatez de la compra, ya que tan solo con un clic tienes tu libro, hasta poder realizarla los 365 días del año y las 24 horas del día. También se puede llegar a diferentes mercados, lo que se traduce en un beneficio en la casa editorial, que termina por serlo para los autores”, concluye Ruth Reséndiz.