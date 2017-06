INAH pide cuidar estructura de monumentos históricos

Torreón, Coahuila

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, explicó que en el caso de las obras complementarias que se desarrollan en torno a edificios y monumentos catalogados como históricos, las autoridades deben tener en cuenta el respeto a los sitios y el tiempo histórico que representan.



Un ejemplo es el trabajo de rescate que se realiza en la iglesia Santiago Apóstol, ubicada en el pueblo mágico de Viesca, que data de 1875 y que le dio fundación y origen a la Comarca Lagunera.



Aguilar Moreno, indicó que el INAH trabaja de la mano con el historiador Manuel Lastra, cronista de Viesca, quien ha dado luz en cuanto a los edificios y espacios públicos.



Por lo que respecta a las obras complementarias, en el caso de Viesca se colocó pavimento estampado, el cual sin tener medio año ya presenta daños estructurales, aunque el delegado apuntó que eso no es de su competencia, el INAH ha sugerido que no se coloque en espacios históricos.

“Desde un personal punto de vista y como funcionario encargado de la cultura, no estamos de acuerdo con los concretos estampados porque no están hechos para nuestros terrenos, para los climas que tenemos”.



Citó que en Saltillo se colocó uno hace menos de diez años, mismo que acotó ya no sirve y está todo parchado con chapopote.



“Viesca originalmente no tenía caminos, luego se hicieron con tierra, después pasaron muy probablemente de laja, luego se pasaron muy probablemente a asfalto, nunca se ha tenido concreto estampado, es un material que se empezó a utilizar en los años treinta y no comparte historia con la fundación de la ciudad”.



Aguilar Moreno finalizó que cuando se consultó al INAH para colocar concreto estampado en Cuatro Ciénegas dijeron que no por motivos similares.





