Edificios históricos de Tampico, un proyecto turístico

La falta de promoción y el abandono de los edificios históricos de Tampico por parte de sus propietarios y de las autoridades estatales y municipales han causado que los habitantes de la región desconozcan los inmuebles que poseen arquitectura de siglos pasados y los que son protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para impulsar de forma turística el puerto hace falta que sus habitantes lo conozcan.

La directora de Turismo, Elvia Holguera Altamira, expuso que los tampiqueños deben ser los primeros promotores de la ciudad, lo que se logrará únicamente conociéndola. "Es importante que los residentes sepan la historia y arquitectura de su municipio; de lo contrario no podrán amarlo ni sentirse orgullosos, mucho menos promoverlo turísticamente con sus amigos y familiares foráneos".

Explicó que el programa 'Descubriendo Tampico' además de los espacios recreativos como la laguna del Carpintero y las plazas de Tampico, muestra construcciones que han sido parte fundamental de la historia y el crecimiento de la ciudad, como lo es el de la luz, actualmente conocido como el recinto de Hacienda, y la casa de Mauricio Garcés.

A partir del pasado viernes y por temporada navideña iniciaron los recorridos de 10:00 a 20:00 horas, partiendo uno cada sesenta minutos del monumento a la Batalla de Tampico, en dos de los tranvías, para lo cual uno fue rehabilitado y el otro será puesto en mantenimiento en enero Francisco Ramos Alcocer, documentalista e integrante de los guías, detalló que en los paseos a pie se narra la evolución de la zona, su fundación como población en 1823 y la cronología donde sobresalen la época del ferrocarril y los periodos de movimientos armados.

"Traemos fotografías del antes y después del edificio de la ex Aduana, del inmueble de Hacienda y de la zona comercial, también del puente Romero Rubio para que la gente observe el cambio. No nos damos cuenta de la importancia que tenemos en la historia nacional, a diario pasamos por el lugar donde se fundó la ciudad y no lo sabemos".

Durante el 2017 se proyecta continuar con el programa para turismo local, con paseos por el río Tamesí para que descubran que Tampico tiene un ejido, y posibles visitas al interior de edificios antiguos del segundo cuadro de la ciudad, además recorridos de bicicleta.





