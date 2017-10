Michael Rother y los Cardencheros de Sapioriz visitan GDL

Guadalajara

Este es el quinto año que el encuentro se realiza en Guadalajara, César Reynaga anunció que además de él, otros organizadores son Cristian Franco y Daniel Guzmán.

"Desde que se inició, tuvimos la intención de juntar en un mismo espacio las artes plásticas, el video y la música; además, se ha tratado de tener a artistas del underground no tan conocidos; es decir, que aún no están en un momento de popularidad, pero que brindaran algo importante en la música de su género", comentó Reynaga, quien añadio que todo el cartel es muy propositivo pero que las dos cartas fuertes son Michael Rother, ex integrante de Krafwerk, Neu y Armonia, grupos alemanes que han sido referentes a nivel mundial en la música electrónica; además del grupo de género cardenche, Los Cardencheros de Sapioriz. La presencia de Rother se da gracias a la colaboración del Bezirk Centro Goethe en este encuentro.

Otras de las agrupaciones invitadas son: Los mundos, Ford Proco, Aloe Vera y RR; además de las presentaciones de los invitados la programación incluye la proyección de tres documentales, un video clip, la presentación de dos libros y charlas que darán organizadores y elenco. La cita para disfrutar de Doña Pancha Fest es el 22 y el 23 de octubre. La sede principal será el Laboratorio de Artes Variedades (LARVA), y los boletos tienen un precio de 250 pesos en pre venta y 400 pesos en día del evento.

Para mayor información del festival y compra de boletos, puede consultarse la página en Facebook: Doña Pancha Fest 2017.

MEMLL