PARA VER EN CINE

Rogue One. Una historia de Star Wars

Precuela de Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (la primera película de esta saga, estrenada en 1977), Rogue One (2016) es ante todo —más que cualquiera otra de la franquicia— una película de guerra. Cine bélico en la mejor tradición del género, como aquellas películas de antaño que abordaban la Segunda Guerra Mundial, esencia de la que se embebe esta cinta dirigida por el inglés Gareth Edwards, quien por fin logra despojarse del estigma de ser conocido por hacer películas de engendros gigantescos —Monstruos: Zona Infectada y Godzilla. Esa libertad se percibe aunque en esta producción deba constreñirse a la mitología que George Lucas creó en los setenta y prohijó en los ochenta. Desatado y con evidente alborozo, juega con la idea de la formación de un comando de las fuerzas rebeldes para robar los planos de la Estrella de la Muerte. Sobresaliente es el trabajo de Diego Luna, que en el rol de coprotagonista interpreta al capitán Cassian Andor, un espía galáctico cuyas habilidades y contactos le son de mucha utilidad a la Alianza para Restaurar la República.

Belleza inesperada

Para el profesional de la publicidad Howard Inlet (Will Smith), el tiempo, el amor y la muerte son algo más que conceptos, pues les escribe cartas a fin de recuperar su vida al hallarse atrapado por el dolor y la depresión tras la muerte de su hija. Es algo terapéutico, piensan sus amistades, pero el Tiempo (Jacob Latimer), el Amor (Keira Knigthley) y la Muerte (Helen Mirren) se le comienzan a aparecer, tan corpóreos como cualquier persona, haciéndole ver que detrás de la tragedia existe una belleza colateral que apreciar. Esta cinta de David Frankel nos recuerda mucho otra incursión de Will Smith en el terreno de las fibras emotivas, En busca de la felicidad (2006) donde con similar empuje busca señalar la posibilidad de la esperanza aun si se está inmerso en el pozo más negro. Así nos lleva a través de una viaje íntimo no solo de autodescubrimiento, sino de restauración del ser. Una experiencia directa para el corazón y un remanso para el alma que nos da material para reflexionar en esta Navidad y fin de año. Una oportunidad para conectarnos con el universo.

El caos y el orden

Documental que nos presenta la vida y obra del maestro del arte abstracto Manuel Felguérez a través de la mirada curiosa del español Miguel Ángel Tobías, cuyo genuino interés por saber más de este artista es tan potente como su urgencia por darlo a conocer al gran público. Ejercicio de atención y esfuerzo por comprender el proceso creativo del pintor y escultor zacatecano, cuya fértil producción plástica crece día con día. “En el caos está el orden del universo”, dice Felguérez, y a Tobías le toca guiarnos con entrevistas a personalidades de la cultura —como el recién fallecido Rafael Tovar y de Teresa — para comprender el ansia del artista por las formas, con las que con fruición le da orden al caos una y otra vez. Un orden muy suyo, con predilección por la estética geométrica. Testimonios que importan, pero ver a Felguérez manos a la obra en el taller y escuchar a Felguérez hablando de Felguérez es como mejor logra Tobías darnos una íntima visión de este insigne representante de la Generación de la Ruptura.

El ático

Se ha hecho costumbre en el cine de terror anunciar una película como “basada en hechos reales”, práctica mercadotécnica atractiva pero decepcionante cuando en realidad lo narrado poco o nada tiene que ver con algún asunto ocurrido en la vida real. El fenómeno se ha convertido en un pretexto y fuente de inspiración para que guionistas chapuceros terminen armando una historia apenas lejanamente relacionada con la anécdota de origen. Es el caso de lo sucedido a Laurie y Jeffrey Dumas, al descubrir en su casa un cuarto de los antaño conocidos como “Habitación de las decepciones” (usados para esconder a algún familiar discapacitado), anécdota que se traduce en un engañoso filme de terror, thriller psicológico disfrazado de película del subgénero de las casas embrujadas. Mentalmente inestable, Dana (Kate Beckinsale) enfrenta los horrores que le genera el descubrir uno de estos cuartos en la casa a la que se acaba de mudar, obsesionándose con éste para pesadilla de su marido y su pequeño hijo.

EN BLU-RAY

El Mesías

Dejando de lado que esta biopic de alcances divinos está basada en un libro de la autora de Entrevista con el vampiro (y la saga subsecuente), su adaptación cinematográfica resulta ser un amable y reconfortante relato de la niñez de Jesús, muy pertinente para su vista en familia esta Navidad. Cómo explicarle qué es Dios al hijo de éste es la preocupación de María (Sara Lazzaro) y José (Vincent Walsh), a la vez que sortean los riesgos del viaje desde Alejandría hasta Nazaret al ser rastreados por el tenaz centurión romano Severus (Sean Bean). Todo visto desde la perspectiva del niño-dios (Adam Greaves-Neal) a los siete años de edad, mientras construye las bases de la fe que lo llevarán a ser el Jesucristo bíblico, compensando con pasajes de ficción el hueco que las Escrituras dejan entre su nacimiento y su reaparición en el Evangelio a los 12 años.

Enemigo invisible

Este thriller político-bélico cuestiona la moralidad detrás del aséptico manejo a distancia sobre quién muere por efecto de los drones en la guerra contra el terrorismo. Producción inglesa en la que se muestran las diferentes reacciones y facetas de la cadena de mando angloestadunidense cuando un operativo de vigilancia a los miembros de un grupo terrorista en Nairobi se convierte en una misión para matarlos, la cual se complica cuando hay la posibilidad de que también muera una niña. La presión recae en los oficiales británicos, la coronel Katherine Powell (Helen Mirren) y el teniente general Frank Benson (Alan Rickman en su última aparición en pantalla antes de morir), así como en el piloto estadunidense de drones Steve Watts (Aaron Paul), con el globalizado tejemaneje del poder de fondo.

Taxi Driver: 40 aniversario

Estrenado en 1976, este filme fue restaurado en 4K por su director, Martin Scorsese, y su director de fotografía, Michael Chapman. Travis Bickle (Robert De Niro), paranoico y solitario ex combatiente de Vietnam, es conductor de un taxi en las calles de Nueva York, donde conoce a la jovencísima prostituta Iris (Jodie Foster), a quien quiere retirar del oficio a la vez que intenta entablar una relación con Betsy (Cybill Shepherd), una voluntaria de la campaña presidencial del Senador Charles Palantine (Leonard Harris), político al cual intentará matar movido por sus frustraciones. Cabe recordar que esta película incitó a la enferma mente del aprendiz de magnicida John Hinckley Jr. y su galopante delirio de fan-acechador, cuando fallidamente trató de asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981 para impresionar a la misma Foster.

EN LA TELE

El libro de la selva

Adaptación en acción viva (y con animación CGI) del homónimo clásico de dibujos animados de Disney de 1967, más que del original literario de Rudyard Kipling de 1894. La cinta recrea las peripecias de Mowgli en la jungla india con un dejo desangelado del recuerdo musical de aquella cinta (inolvidable Tin-Tán cantando “Busca lo más vital”). Al emitirse doblada al español para el disfrute navideño de los niños en casa, se aprecia el trabajo vocal de Héctor Bonilla (el oso Baloo), Matías Quintana (Mowgli), Enrique Rocha (la pantera Bagheera), Susana Zabaleta (la pitón Kaa), Regina Orozco (la loba Raksha), Francisco Céspedes (el Rey Louie, de la extinta especie de los gigantopithecus) y Víctor Trujillo (el tigre Shere Khan). Mowgli deja la manada de lobos que lo crió ante la amenaza de Shere Khan, quien está decidido a cazarlo; en el camino se hace amigo de Baloo y se topa con la ambición del Rey Louie de aprender a hacer fuego y ser como los humanos.

HBO 2, DOMINGO 25, 22:00 hrs.





‘STREAMING’

Preacher

Producción original de AMC, Preacher es una teleserie cuya primera temporada podemos ver completa en el servicio de streaming de Crackle. Drama salpicado de humor negro, desarrollado por el comediante Seth Rogen (increíblemente en plan serio, e incluso dirige los dos primeros episodios), que tiene como base el cómic del mismo nombre creado por Garth Ennis (escritor), Steve Dillon (dibujante) y Glenn Farbys (portadista), y publicado por Vértigo (un sello editorial de DC Comics) entre 1995 y 2000. Jesse Custer (Dominic Cooper) es un predicador con un turbulento pasado y a cargo de una iglesia en un desértico poblado texano, a quien una misteriosa fuerza proveniente del espacio lo posee, dándole el poder de imponer su voluntad (¿y la de Dios?) con tan solo verbalizarla. Lo acompañan su ex novia, la violenta Tulip (Ruth Negga) y el desmadroso vampiro irlandés Cassidy (Joseph Gilgun), entre una siempre sorprendente galería de personajes de fondo.

CRACKLE