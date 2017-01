Función Dominical

Pasajeros

Calificación: 5. Echando mano de todos los recursos del cine de ciencia ficción, Pasajeros ha sido absolutamente odiada por la crítica y vista por el público con más hartazgo que entusiasmo. Se le ha acusado incluso de fomentar el abuso contra las mujeres, un asunto más bien grave. La verdad es que las sorpresas que promete la película con redoble de tambores por ahí van. A pesar de que la historia tiene uno o dos planteamientos interesantes, la realización es malísima y no termina por llevar a estos dos tipos arrojados al espacio hacia ninguna parte. El director desperdicia a dos magníficos actores. Una pena, sobre todo por Jennifer Lawrence para quien esta película podría significar el inicio del fin de una bonita carrera. ¿De ese tamaño? Sí. Se ha escrito incluso que quien guste de Pasajeros tiene a un secuestrador en la cabeza. ¿Yo creo eso? No. Hay que ser muy exagerados para semejante afirmación, pero la verdad es que tampoco vale la pena ver este churrazo para confirmar que obligar a una mujer bonita a estar a la fuerza con uno es un crimen y creer que semejante cosa es romántica pudiese ser el preludio de una enfermedad sexual.

Sing: ¡ven y canta!

Calificación: 6. La historia promete. El resultado sorprende... durante los 15 minutos en que uno se acaba las palomitas. Las cosas después terminan por ser demasiado inocentes como para evitar el bostezo. Con tantos personajes sobrepoblando la pantalla, uno no termina por interesarse en ninguno, Sing: ¡ven y canta! tiene el encanto de American Idol o Factor X. La pregunta es ¿por qué verla en el cine? Aún más: ¿por qué verla en animación? La respuesta es: para llenar de billetes los bolsillos de unos productores que no saben cómo seguir invadiendo el mundo con idiosincrasia estadunidense en formato para niños. Ni al público ni a la crítica le ha gustado esta película que frente a animaciones como Moana no tiene nada que aportar.

La vida es grande

Calificación: 7. A pesar de que es una comedia con más pretensiones (pero más lograda) que los últimos despachos del cine francés a México, La vida es grande no termina por conseguir demasiado. Como es de esperar, la película elogia a la Francia republicana, liberal y fraterna que solo existe en los libros de texto. Los dos actores niños son espectaculares y enternecen suficiente como para hacer la película un poco más que pasable. No tanto así el guión, que peca de inocencia. Tampoco la realización del novato director que está empeñado en colorear de rosa el espinoso asunto de la venta de drogas por parte de un muchachito de 14 años, que no tiene esperanza de convertirse en verdadero ciudadano de un país que hace algunos años colonizó África y que hoy se pregunta por qué tiene que pagar los platos rotos. La crítica (europea) amó la película. El público (mundial) la ha visto con dos o tres risas y cuatro o cinco bostezos.

Rogue One: Una Historia de Star Wars

Calificación: 8. No es por chovinismo, pero lo mejor de la película es Diego Luna, quien consigue dar profundidad al personaje del mercenario intergaláctico. Su comparsa, Felicity Jones, brilla también. Por otra parte, la película sigue siendo repetitiva y gira como todas las otras en torno a la construcción de la Estrella de la Muerte. La trama es tan churrigueresca que uno se olvida de lo que realmente quieren los protagonistas: conseguir los planos para destruir el arma mortal. A pesar de los desatinos, como ese general y líder galáctico al mando de las fuerzas republicanas que más parece personaje de reparto de El show de losMuppets, el público y la crítica han gustado de Rogue One, sospecho, porque bailan al son de la mercadotecnia y se empeñan en convencer al mundo de que es muy original la historia del niño solitario, el jedi ciego y la princesa con chongos a go-go. Solo apta para niños. Los reales y quienes llegados a los cuarenta y tantos siguen creyendo que lo son.

Hasta el último hombre

Calificación: 8.5 (sube a 9). La crítica odia a Mel Gibson, pero el público lo sigue amando. El actor y director es un católico de hueso colorado y está convencido de que es posible ir a la guerra sin fusil, justo como su personaje Desmond Doss. Por más que la prensa de espectáculos quisiera ver de una buena vez su final, Mel Gibson renace con cada nueva película solo porque sigue agradando a la gente de a pie. Independientemente de lo dulzón del mensaje, Hasta el último hombre es una gran producción muy bien dirigida y bien actuada. La película nos mantiene entretenidos en todo momento y, por supuesto, Gibson aprovecha para meter el tema del cristianismo por debajo de la puerta (tal vez a él le gustaría más decir que por encima de la puerta). No apta para ateos recalcitrantes ni para gente que por principio odia a Gibson por políticamente incorrecto, Hasta el último hombre es una bonita película que pudiese ser mi recomendación dominical. Pero no.

Un padre no tan padre

Calificación: 9.5 (sube a 10). Esta es mi verdadera recomendación dominical. Un padre no tan padre es cine mexicano bien actuado, bien escrito y bien realizado. Tendría que ser uno muy amargosito para hacer notar que al principio Héctor Bonilla está un poco subido de tono, atacando primero verbalmente a un enfermero homosexual y después a bastonazos a un enfermero baquetón. Ya después le bajan (Bonilla, su personaje y el director) y la película se vuelve un festín. La música y la actuación de Benny Ibarra están ahí para todos los amantes del buen pop y los nostálgicos de los años ochenta. El público y la crítica del Festival de Morelia estuvieron encantados en la primera función. Además, con Sergio Mayer Mori haciendo del hijo de Benny y nieto de Bonilla se completa un cara a cara de tres generaciones de magníficos actores que hacen que Un padre no tan padre sea la película que recomiendo para esta función dominical.

