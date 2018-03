Proyectan documental de la muestra El Fin del Gran Relato en la OPC

Guadalajara

La Oficina de Proyectos Culturales (OPC) de Puerto Vallarta exhibe El Fin del Gran Relato, una colectiva en la que participan doce artistas cubanos que reflexionan acerca del contexto político, social y cultural que ha vivido la isla en los últimos años.



Como actividad paralela a la exhibición hoy se proyecta el documental homónimo realizado por Mary Koruga y Arturo Montero. El filme aborda la génesis del proyecto y es a la vez un registro audiovisual y herramienta que enriquece la apreciación de la exhibición.



“El video surge a partir de algunas visitas que hicieron a los artistas implicados: Mary Koruga, codirectora del proyecto Pilar Pérez, directora de la OPC y el curador Henry Eric Hernández. A su regreso en Puerto Vallarta se dieron cuenta que tenían material para crear un documental. El hilo conductor de la propuesta cinematográfica de aproximadamente 30 minutos es la relación entre el discurso artístico de cada participante y la situación política de Cuba: interior y exterior, en especial su relación con Estados Unidos. Algunas de las preguntas sobre las que reflexionan los artistas implicados son: ¿Qué sucederá ahora que ya no está Fidel?, ¿se acabó el país?, ¿sigue?, ¿cómo se va a recomponer la sociedad cubana?”, destacó Montero.

En la perspectiva del cineasta el documental se hizo con el afán de que pudiera resultar interesante incluso a personas que no han visto la exposición.



“A lo largo de este video tenemos pequeños flashazos, pequeñas pantallas con datos históricos que van contando estos momentos, desde que Obama llega al poder. Cómo la relación entre Estados Unidos y Cuba empieza a mejorar y de repente y con Trump se cae en un retroceso. Me parece que es la visión de Cuba de sí misma”



Montero explicó que su propuesta estética fue contrastar escenas de los artistas hablando y mostrando su obra, con momentos de la inauguración de la exhibición en Cuba y con la magia de una ciudad como La Habana, sus paisajes; buscamos crear un equilibrio entre los artistas y su entorno”.



Lo que la OPC busca con esta proyección es que el documental “tenga salida por otros lados, que acompañe la exhibición en aquellos espacios en los que se le abra las puertas, pero que también el material por sí solo, tenga cierta independencia. La película debe de encontrar sus propios espacios, ya sea en galerías, en muestras, canales de televisión cultural, habrá que empujarla para que pueda ser mostrada”.



Henry Eric Hernández comentó que lo difícil de la muestra auspiciada por el Museo Jumex fue “reunir obra en la que los artistas invitados nos ayudaran a pensar no sólo el contexto del arte cubano sino el contexto cubano en general. Una de las piezas que más me gustan es el libro de dos artistas Isabel Cristina y Laura Pérez Insua sobre los tabaqueros que a mí me interesaba tenerlo, porque es un trabajo también con historia minúscula, pero de un colectivo. Intervienen una tabaquería y hacen un trabajo de historia oral, de campo y que está relacionado también con un video”.

La cita para asistir a la proyección del documental El Fin del Gran Relato es hoy a las 19:00 horas en la OPC que se encuentra en Juárez 598 esquina con Aldama en Puerto Vallarta. Mayor información en www.oficinacultural.org

