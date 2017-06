El 2° Encuentro de Poemas en la CdMx reúne a 100 poetas

Ciudad de México

Del 29 de junio al 2 de julio, en diez sedes de la capital del país, se llevará a cabo la segunda versión de Di/verso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México, con la asistencia de 32 poetas procedentes de 20 países, 59 poetas mexicanos, además de cuatro espectáculos escénico-poéticos y cinco presentaciones de video-poemas.

Con el lema “Desbordando fronteras”, el encuentro 2017 propone atender temas de la actualidad geopolítica, como son precisamente fronteras, migración y tránsito, abordados desde diferentes propuestas poéticas que buscan representar a personas y comunidades en flujo y desplazamiento.

Ante el resurgimiento de modelos políticos que desestiman la inclusión y justicia social, como lo es la construcción del Muro entre Estados Unidos y México, este Encuentro convocó a poetas que residen del otro lado de la frontera del norte: a los mexicanos, chicanos y latinoamericanos en EU —algunos de ellos que trabajan en Spanglish—, así como los de la frontera del sur, a autores centroamericanos, junto con los poetas nacionales.

Habrá además a poetas de otras latitudes para participar en la discusión sobre una sociedad abierta al libre tránsito de individuos, lenguas y culturas.

Las sedes donde habrá lecturas poéticas y mesas de discusión, además de espectáculos escénico-poéticos, presentación de videos y conciertos musicales son: el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Biblioteca de México, el Museo del Estanquillo, el centro de Cultura Digital, la Academia de San Carlos, Radio UNAM, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, el Centro Cultural Elena Garro, el Centro Cultural de España en México y la Hostería la Bota. Aquí el programa.

Entre los poetas participantes se mezclan generaciones y poéticas diversas. Entre los poetas mexicanos asistentes se encuentran: Marco Antonio Campos, David Huerta, Coral Bracho, Jorge Esquinca, Sara Uribe, Tania Carrera, Carla Faesler, María Rivera, Irma Pineda, Karen Plata, Cristina Rivera Garza, Ernesto Lumbreras, Julián Herbert, Mijail Lamas, Natalia Toledo, Omar Pimienta, RicardoCázares, Rocío Cerón, Roxana Elvridge-Thomas, Hernán Bravo Varela, Luigi Amara, Xitalitle Rodríguez, Julia Piastro y Fauso Alzati Fernández.

Entre los poetas extranjeros, asistirán: Abdellatif Laâbi (Francia/Marreuecos), Alejandro Murguía (EU), Daniel Borzutzky (EU-Chile), Dimitris Angelís (Grecia), Dovilė Kuzminskaitė (Lituania), Emilio Coco (Italia), Francisco Larios (Nicaragua-EU), Harold Alvarado Tenorio (Colombia), Hera Lindsay Bird (Nueva Zelanda), Jorge Fondebrider (Argentina) y Josef Straka (República Checa).

Como espectáculos escénico poéticos se presentarán: Chinoy de Chile, Poesía y multimedia con Literal Sound Machine, Misa fronteriza, de Luis Humberto Crosthwaite, y el espectáculo de poesía y rock Un país cayendo a pedazos, con Enrique Camacho y José Eugenio Sánchez.

Se proyectarán además los video-poemas “To be home”, de Fabian Romero; “Unite Us”, de Kosal Khiev; “Because They Lack Country”, de Natalie Scenters-Zapico; “Femmes of Color”, de Sonia Guiñansaca, y “For Colores Boys Who Speak Softly”, de Yosimar Reyes.

Habrá también conciertos musicales con Sara Búho y Lena Carrilero (España) y Frino Blues, La Mula de Sietes y Gorrión Serrano.





