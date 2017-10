La inclusión social, el tema de Divercine 2017

Guadalajara

Divercine cumple 26 años que se realiza en Uruguay y 18 años que Jorge Triana lo replica en Guadalajara como “una de las pocas opciones de promoción cultural pensada en los pequeños”. Para esta ocasión el Divercine Guadalajara se realiza del 10 al 18 de octubre en diversos foros tapatíos, sin costo al público, como parte del Festival Cultural Sucede que se inaugura este sábado.



Para Jorge Triana este hecho los llena de orgullo “sobre todo porque hemos constatado en todos estos años que para muchos niños que asisten resulta ser la primera experiencia que tienen con el cine”. Este año son 95 producciones de 17 países, la mayoría de ellas abordan los temas de Ecología, porque incluye películas del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA), y de tener un mundo mejor a través de la inclusión en sus diversas acepciones. “ Hay cortos como Palabras de Caramelo que trata de un niño sordomudo que vive en una parte desértica en África que quiere aprender a escribir para enseñarle a los demás lo que su camello Caramelo le expresa”, está otro muy interesante titulado El más fuerte de los silencios que habla de una familia que debe enfrentar la situación de una de las niñas que tiene autismo, también hay películas que abordan los logros que se pueden alcanzar cuando se trabaja en equipo, por mencionar algunos ejemplos”, según comentó Triana, quien dijo que esta ocasión el festival es posible debido al auspicio que recibió por parte del Ayuntamiento de Guadalajara que asciende a los 160 mil pesos.



“Realizar el festival en centros comunitarios nos ha resultado bastante bien desde el año pasado porque garantiza que nuestra propuesta llega a zonas de la ciudad en donde viven niños que tal vez no se trasladarían a ver las películas a un foro grande en otro lugar, de esta forma la oferta les queda cerca de casa y permite que incluso podamos invitar a grupos escolares al turno matutino y por la tarde las funciones se abran a la comunidad en general”.



Triana mencionó que hablar de temas de inclusión es importante debido a que en ocasiones los adultos ven estas situaciones con más prejuicio que los pequeños. “Es lamentable que estas producciones no tengan difusión en canales de televisión abierta o no se difundan de manera más amplia. Creo que los cortos aun cuando están pensados para niños ponen sobre la mesa discusiones que resultan interesantes a adultos como padres de familia, profesores y actores culturales. Divercine muestra lo que no llega a los circuitos comerciales y que es necesario conocer. Y resulta que Divercine, hoy por hoy, es el festival más antiguo de su género en América Latina, no el primero sino el que se mantiene a pesar de todos los pesares, un record que ostenta Uruguay y sus sub-sedes Argentina y Guadalajara que se mantienen todavía y es bueno mantener, sustentar, cuidar. No para vanas aspiraciones sino para seguir permitiendo el acceso de más niños a los bienes culturales”.



Divercine se realiza del 10 al 18 de octubre en diversos centros comunitarios. Mayor información en la página de Facebook Divercine Festival Internacional.



Algunas de las películas en exhibición



El mal paso, Uka, Mr. Trance y la estrella de fútbol, Pepe y el ciclón, Etnofobia, Casiopeia, La leyenda de los delfines, Nora y Fedor, Guerra de colores, Aquiescence, , La mora y el cucuyo, El tambor y la sombra, Tiempo de bala, Mis pájaros pintados, Los pequeños hermanos Lumiére, El sueño de Robinson, La invitación, Insustentarte, Gatos y perros, Pichintún, Palabras de Caramelo, Salvad a la pequeña Shelley, Siempre fui Alex, Cuando los Moais caminaban, Operita Rusalka, Fuera de mi target, Hamlet, Imaginación, Refugiados, Diente de león, y El más fuerte de los silencios.



Inicio a las 11:00 horas

Martes 10 Centro de Desarrollo Comunitario 26

Miércoles 11 de Centro de Desarrollo Comunitario 5

Jueves 12 de Centro de Desarrollo Comunitario 25

Viernes 13 de Centro de Desarrollo Comunitario 4

Sábado 14 de Centro Cultural La Ferro

Domingo 15 de Centro Cultural Atlas

Lunes 16 de Centro de Desarrollo Comunitario 12

Martes 17 de Centro de Desarrollo Comunitario 18

Miércoles 18 de Centro de Desarrollo Comunitario 22



Inicio a las 17:00 horas

Martes 10 de Centro de Desarrollo Comunitario 26

Miércoles 11 de Centro de Desarrollo Comunitario 5

Jueves 12 de Centro de Desarrollo Comunitario 25

Viernes 13 de Centro de Desarrollo Comunitario 4

Sábado 14 de Centro Cultural La Ferro

Domingo 15 de Centro Cultural Atlas

Lunes 16 de Centro de Desarrollo Comunitario 12

Martes 17 de Centro de Desarrollo Comunitario 18

Miércoles 18 de Centro de Desarrollo Comunitario 22

SRN