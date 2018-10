Digitalizan "el cuento", revista creada por Edmundo Valadés

Jesús Alejo Santiago

Hace poco más de dos años se dio a conocer el lanzamiento de la primera etapa de la Biblioteca Digital de la Revista el cuento, mítica publicación fundada por Edmundo Valadés en los años 30. Ahora se presentará el catálogo completo, conformado por más de 12 mil fichas catalogadas por autor y título, de cada uno de los números de la revista que aparecieron durante las tres décadas de su publicación.



“Es un trabajo tan importante que se mantiene plenamente vigente todo lo que fue el proyecto de la revista el cuento. Es algo fundamental todo este material extraordinario que contiene la revista para quienes la conocieron y que hoy pueden tenerla completa a su disposición”, a decir del escritor Agustín Monsreal, quien presentará la segunda etapa del proyecto en la Fonoteca Nacional.



El también cuentista recuerda que el género, en parte gracias a la revista, cobró mucha importancia en la última parte del siglo XX y ha crecido a lo largo del presente siglo, tanto en lo que se ha llamado la cuentística canónica, como en la consolidación de nuevas formas de la brevedad literaria, “actualmente el boom en todos los países de habla hispana”.



“Para las nuevas generaciones, poder encontrarse con tanta novedad debe considerarse, tal como lo fue en su momento, un hito en la cultura cuentística universal, y para todo el continente americano una marca verdaderamente indeleble en la formación de muchísimos escritores”.



El proyecto comenzó a gestarse hacia 2010, cuando algunos de los últimos miembros del consejo editorial se reunieron para hablar de la posibilidad de reanudar la publicación, pero tras la participacón de Rosalba García, sobrina-nieta de Edmundo Valadés, se tomó la decisión de darle un formato digital.



La primera etapa de la Biblioteca Digital de la Revista el cuento consistió en la recopilación de todo el material, en tener la revista completa desde el número uno hasta el último, de 1939 a 1999 —apareció en dos etapas—. En un principio había la duda sobre qué materiales debían subirse a la red, hasta que se llegó a la conclusión de que había que incluir absolutamente todos los números, incluso las cartas que mandaban los escritores entusiastas y las editoriales.



Cuando se decidió integrar portada, anuncios y todas las secciones de la publicación, vino la digitalización, para lo cual se debieron superar bastantes retos, porque no todas las revistas eran del mismo tamaño o, incluso, se encontraban con páginas que había que trabajar con mucho cuidado. “Los problemas técnicos se sortearon mientras se avanzó en ese proceso”, relató Monsreal, quien fuera miembro del consejo editorial y de redacción de el cuento.



“Adrián García Valadés, editor de la revista los últimos 25 años, se encargó de la parte económica; si bien se contó con cierto apoyo del Fonca, fue mínimo para lo que significó todo el proyecto, que fue titánico porque no se podía parcializar toda la idea de lo fue la revista. No hubo más remedio que subir toda revista, los 154 números publicados”, enfatizó Agustín Monsreal.



El proyecto de la Biblioteca Digital de la Revista el cuento se desarrolló en colaboración con Rosalba García, Valadés Editores y los doctores en bibliotecología de la UNAM Juan Voutssás y Jennifer Voutssás.



Durante el acto de presentación de la biblioteca digital —a desarrollarse este jueves, a las 19 horas, en la sala Murray Schafer de la Fonoteca Nacional (Francisco Sosa 383, Santa Catarina, Coyoacán)—, también se dará a conocer el primer tomo antológico de Primer Concurso de Minificción en el cuento, un recorrido sobre la evolución e incubación de este género literario en la revista.



Vida ilustre



Se restauraron 16 Programas de Televisión de el cuento, con la participación de Claudio Brook.



Se clasificaron 130 emisiones de radio Excerpta de Valadés, donados por la Fonoteca Nacional.



Bajo el lema “Revista de imaginación”, se especializó en la narración en todas sus variantes.