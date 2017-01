Difundirán en redes patrimonio cultural

Monterrey

A través de las redes sociales los usuarios podrán ver en videos de 5 minutos diversos aspectos del patrimonio de Nuevo León, desde museos, piezas históricas, reservas naturales, galerías, entre otros, informó Félix Barrón, vocero del Planetario Alfa.

Esto forma parte de una iniciativa interdisciplinaria para difundir el Día del Patrimonio de Nuevo León (12 de marzo), que en esta cuarta edición estará enfocado a la riqueza natural y al sector deportivo de la entidad.

"Va a haber un incremento de organizaciones, digamos privadas, vinculadas particularmente al patrimonio natural y también al patrimonio deportivo, son las dos grandes áreas, dos carreteras que se nos están abriendo ahora muy importantes y que nosotros queremos darle mucho énfasis este año", agregó Daniel Sanabria, coordinador General del Día de Patrimonio Nuevo León.

La dinámica, dijo Félix Barrón, es que todos los viernes del 6 de enero al 3 de marzo, los museos, universidades, organizaciones participantes, espacios culturales, delegaciones de instituciones artísticas nacionales, municipios, entre otros, compartirán una transmisión en vivo a través de sus páginas de Facebook.

El usuario puede ver estas transmisiones buscando "#PatrimonioNLenVivo" o a través de la página oficial de Facebook "Día del Patrimonio de Nuevo León" en donde se estarán publicando todos los videos. .

Con esto se busca acercar a los jóvenes y al público en general a la cultura, además es el primero de las actividades que se pondrán en marcha durante la edición de este año.

"Hay mucha gente en redes sociales y mucha gente que no va a los museos y que no sabe qué está en los museos y no sabe qué están las organizaciones, no sabe que están las universidades que guardan riqueza cultural, que guardan un patrimonio, que guardan archivos históricos, la idea es que toda esa generación que está en redes sociales lo conozca en vivo", indicó.

El primero en transmitir en vivo será el Planetario Alfa y estarán presentando un recorrido por los jardines así como el único vitral en vidrio realizado por Rufino Tamayo y resguardado por el recinto.

