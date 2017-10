Revista Freeman's reconoce escrituras de Osorno y Lusielli

Ciudad de México

Este 5 de octubre, en su número sobre “El futuro de las nuevas escrituras” (The Future of New Writings issue), la revista literaria estadunidense Freeman’s destaca a la autora mexicana Valeria Luislelli y al escritor y periodista Diego Enrique Osorno precisamente como parte de esa selección de nuevas escrituras destinadas a trascender su momento y coyuntura para proyectarse hacia el futuro.

La lista comprende 29 jóvenes escritores (menores de 40 años) de distintas nacionalidades que, a juicio de los editores, representan precisamente ese trazo hacia el porvenir, autores cuya obra mantendrá su valor hacia el futuro.

El director de la publicación, John Freeman, señala que la selección se realizó más allá de las condicionantes más obvias y vigentes en estos momentos para la crítica, como son los temas nacionales o el localismo de las obras y el género de sus autores.

¿Qué sucedería si quitamos estas condicionantes y comenzamos a leer más allá de las generaciones?, se pregunta Freeman.

Con ese interés, durante los últimos dos años, Freeman, apoyado por la escritora y editora de Grove Atlantic, Allison Malecha, llevaron a cabo la lectura de la obra de un centenar de autores.

“Prefiero este método al de someter los textos a un jurado, de esta forma se pueden incluir escritores que resultan extraños o que provocan reacciones muy fuertes, es decir la clase de autores propensos a ser rechazados por las decisiones de consenso”, aclara Freeman.

Con estas aclaraciones, la revista propone a 29 escritores, entre ellos a los dos mexicanos de escritura tan diferente y tan distante como pueda imaginarse: Diego Enrique Osorno (Monterrey, 1980) y Valeria Luiselli (México, 1983).





Freeman's de octubre (Especial)

Diego Enrique Osorno es mencionado como uno de los periodistas más importantes de la actualidad por la mayoría de los estudiosos y practicantes del periodismo. Sus crónicas alcanzan sin duda categoría literaria y por ellas ha sido reconocido internacionalmente.

La publicación destaca: “Diego Enrique Osorno es un reportero y escritor que ha atestiguado algunos de los mayores conflictos de México y Latinoamérica en el siglo XXI. Es calificado como uno de los más importantes periodistas de la región por la Fundación de Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez y recibió el prestigioso premio italiano Stampa Romana.

“En 2014 recibió el Premio Nacional de Periodismo, el cual dedicó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es autor de Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo (volumen que Verso publicará en inglés). Como muchos otros periodistas mexicanos, Osorno ha recibido amenazas por su trabajo”.

Cabría agregar que Osorno es autor también de Un vaquero cruza la frontera en silencio (2017), El Cártel de Sinaloa (2009), La Guerra de los Zetas (2012), Contra Estados Unidos (2014) y Oaxaca sitiada (Grijalbo, 2007 / Almadía, 2016).

Valeria Luiselli figura en todas las antologías recientes (editoriales, oficiales o de autor), de escritores mexicanos menores de 40 años, así como es mencionada en revistas nacionales e internacionales como una de las autoras jóvenes destacadas.

Freeman’s refiere: “Nació en México y creció en Sudáfrica. Es autora del libro de ensayos personales Sidewalks (Papeles falsos, Sexto Piso 2010), del ensayo Tell me How it Ends (Los Niños Perdidos, Sexto Piso 2016), y las novelas Faces in the Crowd (Los ingrávidos, Sexto Piso 2011) y The Story of My Teeth (La historia de mis dientes, Sexto Piso 2014).

Esta última novela, escrita como parte de una instalación artística junto con trabajadores de una fábrica de jugos, ganó el Los Angeles Times Book Prize por ficción, y fue finalista del National Book Critics Circle Award. Vive en Harlem”.

Otros de los autores latinoamericanos seleccionados son las argentinas Mariana Enríquez y Samanta Schweblin y el brasileño Daniel Galera.

La lista comprende 14 mujeres y 15 hombres de distintas nacionalidades: dos chinos, ocho estadunidenses, un rumano, una sueca, un noruego, un jamaiquino, dos japonesas, un francés, una australiana, un somalí, una canadiense, una argentino-estadunidense, un británico, una árabe-estadunidense y un vietnamita.

*Con información de Literary Hub y Freeman’s

