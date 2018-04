Día Internacional del Jazz: 10 músicos que debes conocer

Ciudad de México

Proclamado por la Unesco en 2011, este 30 de abril se festeja en todo el Día Internacional del Jazz, una celebración que reconoce el valor de esta música que fraterniza a las personas.

Si te quieres adentrar en el mundo del jazz no hace falta más que ingresar a cualquier plataforma de música para apreciar las piezas que han pasado a la historia ya sea por su complejidad o su innovación. Sin embargo, este listado tiene como objetivo mostrar algunos artistas que del 2000 a la fecha mantienen la vigencia y el vigor de este género musical.

1. Hieroglyphic Being

El experimental Jamal Moss, mejor conocido como Hieroglyphic Being, nos lleva a los terrenos sonoros de Thelonious Monk con esta pieza de su más reciente disco The Red Notes.



Hieroglyphic Being, The Seduction Syndrome, (2018)









2. Kamasi Washington

De su disco The Epic, el aclamado saxofonista Kamasi Washington nos regala esta pieza interpretada en directo para KEXP. Su más reciente producción, Harmony of Difference, ha sido una de las producciones más aclamadas de este 2018.

Kamasi Washington, The Rhythm Changes, (2015)









3. Flying Lotus

Este músico y productor musical hace mancuerna con otro genio de la música, y recientemente condecorado con el Pulitzer por su disco DAMM, Kendrick Lamar. No hace falta decir más.



Flying Lotus (Feat. Kendrick Lamar), Never Catch Me, (2014)









4. Roberto Fonseca

La música latina está bien representada con esta pieza del pianista cubano Roberto Fonseca, que nos recuerda que los ritmos latinos y el jazz encuentran un lenguaje vigoroso y fresco cuando se fusionan.



Roberto Fonseca, 80s, (2012)





5. Robert Glasper

El productor y pianista estadunidense nos lleva por los caminos del Blue Note en este disco Black Radio, ganador del Grammy al mejor álbum rhythm and blues.



Robert Glasper Experiment (Feat. Musiq Soulchild And Chrisette Michelle), Ah Yeah (2012)









6. Matana Roberts

La artista experimental del jazz, nos lleva a recorrer paisajes sonoros con esta pieza perteneciente a su álbum Gens de Couleur.



Matana Roberts, Pov Piti, (2011)





7. Marius Neset

El ejemplo claro de la vigencia de este género es el saxofonista noruego Marius Neset que a sus 33 años explora los caminos del jazz en su disco Golden Explosion.



Marius Neset, Golden Explosion, (2011)





8. Ambrose Akinmisure

Egresado de la Manhattan School of Music, este trompetista se apega a los cánones del jazz clásico con su disco When the Heart Emerges Glistening.



Ambrose Akinmisure, With Love, (2011)









9. The Bad Plus

Este trío de jazz formado en Minnesota se caracteriza por hacer covers de canciones de músicos o bandas reconocidas como Nirvana, David Bowie. Esta canción es un cover a Aphex Twin.



The Bad Plus, Flim, (2003)





10. Matthew Shipp

Sonando desde los 90, este compositor y pianista se apega al free jazz y nos regala esta pieza de su álbum Nu Bop.



Matthew Shipp, Space Shipp, Nu Bop (2002)





*La selección musical corrió a cargo de Eduardo Martin González Bastida





AJE/MRF