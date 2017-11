Dialogan con alumnos sobre trabajo editorial

Monterrey

Durante la celebración del Día del Libro en la UANL, editoras de la misma institución dialogaron sobre su trabajo en el proceso para publicar un texto e invitaron a los alumnos a incursionar en el ámbito literario, pues opinaron que siempre son bienvenidas nuevas voces e ideas originales.

El evento se realizó en la sala de usos múltiples de la biblioteca universitaria "Raúl Rangel Frías", con la participación de Jessica Nieto Puente, coordinadora Editorial de la UANL y Nohemí Zavala Castrellón, editora de la revista Armas y Letras; como moderadora de la plática participó Irasema López, responsable de difusión cultural en la Casa Universitaria del Libro.

Ambas editoras coincidieron en que, para que un texto sea publicado debe tomarse en cuenta la pertinencia del escrito, la temática, si se trata de una investigación, debe estar bien fundamentada, sin cabos sueltos, en el caso de la poesía es más subjetivo, también señalaron que la originalidad es clave para publicarlo.

Nieto Puente señaló que los editores deben tener un amplio criterio y conocimiento literario para poder filtrar los textos por su calidad.

"La manera en que nosotros detectamos que un texto es bueno, publicable, tiene algún perfil de valor literario o académico o que pueda servirle de alguna manera a la comunidad universitaria o al mercado editorial, es también esto mismo, la lectura, la lectura nos permite tener un criterio que puedes emitir, un juicio respecto a una escritura, puedes ir detectando estilos vas descubriendo de qué manera se construye una buena escritura y no se limita únicamente al hecho de que algo esté bien escrito.

"Nos puede llegar un texto que tiene errores básicos digamos sin acentos o incluso de comas pero hay una esencia literaria o algo que nosotros podemos decir 'este es un buen libro' porque me resuena, porque me conmociona, porque hay algo que me conmueve, me inspira su lectura", dijo.

Al finalizar la ponencia los alumnos recibieron libros gratis publicados por la editorial de la UANL.

