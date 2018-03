Cuatro geniales mujeres que crearon y mejoraron internet

Ciudad de México

Cuando pensamos en la industria de la computación solemos visualizar a “genios solitarios” del tipo de Steve Jobs, Steve Wozniak (Apple), Larry Page (Google) o Mark Zuckerberg (Facebook), pero difícilmente sabemos quiénes son las mujeres, igualmente geniales, que impulsaron esta industria desde sus inicios y que fueron sus precursoras.

En el Día Internacional de la Mujer recordamos a cuatro de estas mujeres cuyo trabajo intelectual ha sido fundamental para el desarrollo de las computadoras y sus programas, así como para el desarrollo de la red global y las redes sociales.

1) Ada Lovelace (Londres, 1815-1852)

Fue una matemática y escritora cuya celebridad se debe a su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica.

Entre las notas que escribió sobre esta máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de computadoras, pues dedujo y previó la capacidad de las computadoras para ir más allá de los simples cálculos de números.

A una edad temprana, su talento matemático la condujo a una relación de amistad prolongada con el matemático inglés Charles Babbage, y concretamente con la obra de Babbage sobre la máquina analítica. Entre 1842 y 1843, tradujo un artículo del ingeniero militar italiano Luigi Menabrea sobre la máquina, que complementó con un amplio conjunto de notas propias, denominadas simplemente “Notas”.

Estas notas contienen lo que se considera como el primer programa de ordenador, esto es, un algoritmo codificado para que una máquina lo procese. Las notas de Lovelace son de gran relevancia para la historia de la computación.

2) Grace Murray Hopper (Nueva York, 1906-Virginia 1992)

Fue una científica de la computación y militar estadunidense con grado de contraalmirante. Es pionera en el mundo de las ciencias de la computación y fue la primera programadora que utilizó el Mark I. Entre los cincuenta y sesenta desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación y propició métodos de validación

Asistió a la escuela de cadetes navales para mujeres, graduándose la primera de su clase en 1944 y con el rango de teniente. Fue enviada a Harvard para trabajar en el proyecto de computación que dirigía el comandante Howard Aiken, la construcción de el Mark I. Siguió en Harvard como investigadora junto a Aiken, donde desarrolló varias aplicaciones contables para Mark I, que estaba siendo utilizada por una compañía de seguros.

Trabajó luego en la Eckert-Mauchly Corporation en Filadelfia, que en esos momentos desarrollaba las computadoras BINAC y UNIVAC I. En esa compañía y en sus sucesoras hasta su retiro en 1971, Hopper realizó sus mayores contribuciones a la programación moderna. En 1952, desarrolló el primer compilador de la historia, el A-0, y en 1957 realizó el primer compilador para procesamiento de datos que usaba órdenes en inglés, el B-0 (FLOW-MATIC), utilizado principalmente para el cálculo de nóminas.

Popularizó la idea de una máquina independiente de los lenguajes de programación, lo que derivó en el desarrollo de COBOL, un lenguaje de alto nivel de programación que aún se utiliza.





Hooper en una sala de computación de los años cincuenta (Especial)





3) Elizabeth Jocelyn Feinler (Virginia, 1931)

Es una científica informática, directora del Departamento de Investigación de Información en el Instituto de Investigación de Stanford (SRI International) desde 1972 y hasta 1989. Su grupo operó el Network Information Center (NIC) para Arpanet, que evolucionó hacia la Defense Data Network (DDN) y de ahí a la red global internet.

Su primera tarea fue escribir un Manual de Recursos para la primera de demostración de Arpanet en la International Conference on Computer Communications. Para 1974 era la principal investigadora que ayudó a planificar y ejecutar el nuevo Network Information Center (NIC) para Arpanet.

Cuando el correo electrónico y el Protocolo de Trasferencia de Datos (FTP) estuvieron disponibles, alrededor de 1976, el NIC los usó para entregar información a los usuarios a través de la red.

En 1979, Feinler y su grupo estaban trabajando en formas de ampliar el servicio de nombres. En 1982, cuando se definió un protocolo de internet y mientras la red se expandía, el Sistema de Nombres de Dominio se diseñaba para manejar el crecimiento.

El grupo de Feinler se convirtió en la autoridad general de nombres de internet, desarrollando y administrando los registros de nombres de los dominios de nivel superior de .mil, .gov, .edu, .org y .com. Incluso los nombres de nivel superior, basados en categorías genéricas, como .com, fueron sugerencias del equipo NIC, aprobadas por la comunidad de desarrolladores de internet.





Feinler en el Salón de la Fama de internet (Especial)





Stacy Horn (Virginia, 1956)

Es empresaria de telecomunicaciones, escritora y periodista. Se graduó en telecomunicaciones en la Universidad de Nueva York. En 1990 fundó Echo, un salón virtual en internet cuyos usuarios se conocieron como Echoids. En este salón se dejaron atrás las discusiones sobre tecnología, computadoras y telecomunicaciones, para abordarse temas de literatura, cine, sexualidad y cultura.

Su libro de 1998 Cyberville: Clicks, Culture and the Creation of an Online Town (Cibervilla: clics, cultura y la creación de un pueblo online), donde describe a la comunidad que se formó en Echo, los problemas que enfrentó como su creadora y sus observaciones sobre la naturaleza del mundo virtual, es prácticamente libro de texto necesario en varias universidades de Estados Unidos.





Stacy Horn (Especial)





