Descubro cosas cuando toco en vivo: Yuja Wang

México

Entre los primeros comentarios sobre el video que recoge la interpretación de Yuja Wang del Concierto para piano núm. 2, de Serguéi Rajmaninov, en YouTube, figura el de Larry Gott: “Es joven, pero tiene un alma vieja, en el sentido de que posee una madurez que va más allá de su edad”.

La pianista china que se presentará con la Orquesta Sinfónica Nacional para tocar el Concierto para piano núm. 4 de Serguei Rajmaninov en el Palacio de Bellas Artes, hoy a las 20:00, dijo ayer entre risas que posee madurez “únicamente cuando estoy frente al piano”. Ya en serio, afirmó en un receso de su ensayo, que se siente “identificada con el alma rusa porque me crié en China y tenemos una pasión común, un anhelo por el pasado, por el futuro, por el amor, por lo que sea”.

Solista internacional que ha tocado con grandes directores como Claudio Abbado, Gustavo Dudamel y Zubin Mehta, la pianista advirtió que el Concierto para piano núm. 4 raramente se toca, a diferencia del número 2, sumamente popular. “Escribió este concierto antes de su muerte y para mí es muy interesante artísticamente porque muestra lo adelantado que estaba. No es únicamente una melodía hermosa, sino es una pieza que se acerca más a Schoenberg. Es un concierto muy interesante, pero no es la música a la que Rajmaninov nos tiene acostumbrados. Me interesan piezas que no están en el repertorio típico. Ya hice todo el repertorio estándar cuando era joven”, dice la pianista de 32 años mientras se carcajea.

La artista que también ha llamado la atención por vestirse como modelo, declara que siempre le ha gustado Prokofiev y que le conmueven mucho Schubert y Brahms. “También me encantan compositores como Ligeti y los autores vivos. El piano puede decir todo. Necesitas una gran memoria para retener todo lo que se ha compuesto desde Bach. Es una historia un poco larga”.

Si bien se considera afortunada por grabar con Deutsche Grammophon, Wang asegura que prefiere las presentaciones en vivo (con frecuencia sus conciertos son transmitidos vía streaming). “Prefiero tocar en vivo que sentarme en un estudio frente a un micrófono, lo que es aterrador. Además tocar en vivo es un proceso continuo, porque, aunque te sepas una pieza de memoria, siempre puedes escuchar cosas nuevas. Una pieza está escrita en papel, pero está viva, es orgánica. Hay cosas que descubro solo cuando toco en vivo, nunca cuando practico”.