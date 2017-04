20% de los mexicanos padecerá depresión en 2020

México

Ninguna enfermedad como la depresión está creciendo tanto, por lo que se prevé que para 2020 este trastorno afectará a 20 por ciento de la población en México, alertó el jefe del departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, Eduardo Calixto González.

El especialista refirió que "en 2007 se conceptualizó que para 2010 íbamos a tener 10 por ciento de la población en el país con depresión y para 2020 se habló de 20 por ciento".

“Ninguna enfermedad iba a crecer ciento por ciento como lo está haciendo la depresión, que incide en lo económico, en lo político, en lo social y que ahora está incidiendo en las poblaciones vulnerables, como los jóvenes”.

Calixto González dijo que la depresión es una de las enfermedades que más autolimita a las personas en lo económico y que más preocupa a los especialistas en el control. “Estamos en un instituto que está haciendo su tarea, está atendiendo a la población vulnerable, está atendiendo mucho a esta condición de que las personas más cercanas a la depresión se le está dando tratamiento y se está estudiando esta enfermedad de salud mental”, la cual “no hemos podido contener”.

Las personas, señaló, pueden ir por la vida con un dolor en el pecho o con un problema pulmonar o de la presión, pero “difícilmente una persona se acerca y te dice 'tengo depresión'; ante esta circunstancia no sólo se deprime una persona, sino se deprimen varias”.

El especialista comentó que no hay un solo tipo de depresión, por lo que se está a tiempo de atender a las poblaciones vulnerables, entre ellos los jóvenes. “Que se entienda que no es malo tener depresión, es una enfermedad que hay que atender, es una enfermedad crónica que no podemos dejar desapercibida y que tenemos que atender no solamente al que tiene depresión sino a los que están alrededor, no sólo se enferma papá o mamá de depresión, se enferman sus hijos y quienes los rodean”.

Advirtió que este factor, tarde o temprano, puede llevar a las personas a atentar contra su vida, por eso “es muy importante entender el padecimiento, darnos una explicación y estar atentos a la población vulnerable”.





FM