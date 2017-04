Por depresión, 7% de las incapacidades en el IMSS

México

En la actualidad 7 por ciento de las incapacidades que se pagan a los trabajadores tienen que ver con la depresión, afirmó Mikel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien también sostuvo que en cuanto a la prestación de los servicios se destinan 4 por ciento de los recursos en consultas que tienen que ver con la salud mental.

En el marco del Día Mundial de la Salud —que se conmemoró el 7 de abril y que este año está dedicado a la depresión— el funcionario indicó que el buen desempeño laboral tiene que ver con la salud mental.

Por ello, abundó, en el IMSS se diagnostica este padecimiento gracias a la consulta de primer nivel de atención, ya que se tiene la capacidad para canalizarlos tanto con los psicólogos como con los psiquiatras.

En una entrevista televisiva, Arriola Peñalosa refirió que la obesidad y el sobrepeso en jóvenes es un problema ligado a dicho trastorno mental, porque los aísla, son víctima de bullying y eso deteriora su salud mental.

Subrayó que en el IMSS no se ha dejado de cuidar la salud, puesto que en las unidades médicas hay psicólogos: “Tenemos programas de acompañamiento en lo laboral, con los sindicatos, con las empresas para tener un diagnóstico oportuno”.

Arriola Peñalosa también señaló que se deben notar los síntomas como medida preventiva y que cuando las personas se aíslan o se sienten mal, pero no saben por qué, o cuando hay una desconexión con la comunidad y el entorno, es necesario recurrir al ejercicio, la lectura, la convivencia con la familia, y esto puede ayudar a evitar dicho mal.

Dejar mitos

Al conmemorar el Día Mundial de la Salud, el secretario del ramo, José Narro, llamó a enfrentar la depresión con optimismo y a dejar atrás el mito de que a los hombres “no les pasa”.

En el Hospital General de México informó que la prevalencia del la trastorno es cercana a 9 por ciento en la población adulta y que es más frecuente entre las mujeres; sin embargo, “tenemos que desterrar las creencias de que a los varones no les afecta.

“El peor de todos los mitos es el de que a mí no me hace nada, no me va a dar, yo no tengo, o yo voy a salir adelante”, abundó.

Recomendó estar atentos a “las expresiones como la tristeza y la melancolía que se vuelve incapacitante, que no permite hacer las tareas de la vida diaria”.

El tema de la salud mental, dijo, es un problema muy serio no solo en el país sino en el mundo, por lo que se tienen que “hacer más esfuerzos e invertir mejor”. En la ceremonia se destacó que cada 40 segundos alguien en el mundo se suicida y antes tuvieron depresión.

El estigma

En México persiste el estigma de las enfermedades mentales. Aquí, entre 7 y 9 por ciento de la población padece trastornos de ese tipo. Si se considera que hay 119 millones 530 mil 753 personas (Encuesta Intercensal 2015, Inegi), entre 8 y 11 millones presentan alguno, destacó Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM.

En un comunicado de la universidad, señaló que ante la estigmatización se debe tomar conciencia para que la sociedad sepa que estas enfermedades son como cualquier otro problema de salud, “y con un ‘échale ganas’ el afectado no va a salir adelante”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la primera causa de problemas de salud y discapacidad a escala mundial; los últimos cálculos indican que más de 300 millones viven con el trastorno.

La OMS señala que son pocas las naciones que invierten en salud mental, y que hay estudios que muestran que por cada dólar invertido en depresión hay un retorno de cuatro dólares en mejor salud y habilidad para trabajar.

Dolci dijo que la falta de inversión en salud mental causará pérdidas por un billón de dólares anuales en los próximos 14 años, los cuales serán usados para atender trastornos, en especial la depresión.