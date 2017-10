La OPC reflexiona sobre la “línea” con DeLIMITations

Guadalajara

DELIMITations: Mapeo de la frontera de 1821 entre México y los Estado Unidos, es una exposición creada por los artistas Marcos Ramírez Erre y David Taylor, en la que se intenta reflejar el límite histórico que existió hace años entre estos dos países.



Ramírez Erre comentó que la realización de la instalación les llevó tres meses, se trata de una obra que cuestiona "la inmutabilidad y la permanencia de las fronteras en un momento en el que las disputas territoriales se daban en todo el mundo; además, de que se reconoce el territorio perdido de México y que se reclama en el presente".



Esta exposición, está coordinada por La Oficina de Proyectos Culturales (OPC), se podrá apreciar el registro audiovisual de una instalación de 3 mil 800 kilómetros de largo. En 2014 se colocaron obeliscos en un paisaje que abarca los 2.1 millones de kilómetros cuadrados de territorio cedidos a Estados Unidos tras el tratado de Guadalupe Hidalgo.



El primer monumento, fue colocado en la costa del Pacífico cerca de Brookings, Oregon y el último en la desembocadura del río Sabin, cerca de Port Arthur, Texas. Las demás ciudades que se incluyen dentro de esta frontera son: Brookings, OR; New Pine Creek, CA; Denio, NV; McDermitt, NV; Jackpot, NV; Medicine Bow, WY; Leadville, CO; Cañon City, CO; Pueblo, CO; La Junta, CO; Syracuse, KS; Garden City, KS; Dodge City, KS; Texarkana, TX; Orange, TX; y Port Arthur, TX; las cuales pertenecerían a la frontera si esta hubiera permanecido.



Debido a la magnitud y relevancia del tema, el proyecto que fue comisionado como parte de la exposición Unsettled Landscapes de la Biennial SITE Santa Fe, recibió el apoyo de instituciones como: El Centro de Arte y Medio Ambiente del Museo de Arte de Nevada; Charles y Anne Bannon Horak; Fundación Codet; Instituto de Investigaciones Culturales - Museo UABC, Museo de Arte Contemporáneo San Diego California, James Robbins, Erica Torri y la Universidad de Arizona.

Esta obra será recibida en febrero por el Museo de las Artes de Ia Universidad de Guadalajara (MUSA) y en abril por el Museo Regional de Historia de Colima.



La inauguración será el sábado 7 de octubre, a las 19:00 horas en Juárez 598, en Puerto Vallarta.

SRN