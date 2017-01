Cuestionan intervención a fachada del Teatro Degollado

Guadalajara

El arquitecto Jorge Fernández Acosta, representante de Procívica A.C se ha caracterizado por estar al pendiente de los actos vandálicos que afectan el patrimonio de los tapatíos desde hace varios años, especialmente el Teatro Degollado. En 2000, alguien destruyó un balaustre de la escalinata sur del Teatro Degollado, en aquella ocasión, el arquitecto realizó un convenio de donación con la Administración de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) en turno y donó la pieza. Hace algunos días, Fernández Acosta volvió a realizar un acto similar al de 2000, esta vez sin ponerse en contacto con las autoridades competentes, de ahí que expertos cuestionen si este tipo de acciones son correctas o no.

“Hace seis meses observé que la esfera de piedra de la escalinata norte del Teatro Degollado no estaba. La mandé fabricar, no me la habían entregado y el sábado, con un albañil la colocamos y el lunes volví a pasar por ahí y ya no estaba”, dijo el también colaborador de MILENIO JALISCO, quien agregó que “este sábado a las 10:00 horas la colocaremos de nuevo”.

De acuerdo con Ignacio Gómez Arriola, perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el caso habla del nivel de vandalización que tenemos como ciudad que es preocupante. Por otro lado tendría que haber habido una denuncia ante la Fiscalía, no publicaciones en medios o en Facebook. A cualquiera se le hace fácil llevarse la bola. Luego para colocarla debe haber una licencia. No sé si el gobierno del estado expidió esa licencia. Me parece un interés ciudadano que no va por la vía adecuada. La acción me parece que es sólo para llamar la atención a funcionarios sobre algo que debería de resolver el mismo dueño del edificio que en este caso es el gobierno del Estado”. Por su parte Comunicación Social de la SC, ratificó que hasta el momento nadie se ha puesto en contacto con ellos para notificarles del robo de la pieza ni para hacer alguna especie de donación.

El arquitecto rememora que en el lejano 2000, “una balaustrada no estaba. Anunciamos que iba a ver la colocación de la piedra hicimos un contrato de donación.

Es casi la misma situación, es muy incómodo que a un edificio tan importante le haga falta una pieza y nadie se interese en eso. La pieza hacía falta desde hace ocho meses, nosotros la colocaremos sin mayor trámite. No tiene mayor relevancia, el INAH ni se hubiera dado cuenta, ni siquiera se dieron cuenta que no estaba, ese es el asunto. Yo fui el que le comenté ayer a Gómez Arriola, nada más para que supiera a nivel de amigos”, dijo Fernández Acosta, quien agregó que “los procedimientos son engorrosos. Si hacemos el procedimiento convencional, el edificio se queda seis meses más así, sin pieza. Lo cual es muy incómodo para quienes apreciamos el patrimonio, por eso estaremos el sábado para que el patrimonio esté completo. Es una donación total y plenamente ciudadana la que haremos”.

