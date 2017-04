Declaran Tendido de Cristos como Patrimonio Cultural

San Martín de Hidalgo

Entre las dos y las tres de la mañana del sábado se da la última oleada de visitantes al Tendido de Cristos de San Martín de Hidalgo… “ya lo tengo bien medido… no sé por qué algunos cierran más temprano. A veces he querido encargar aquí a alguien para ir a ver otros cristos. Cuando he podido me he dado una vuelta a eso de la medianoche y ya encuentro que varios están cerrados”, dijo Susana Castañeda, quien como propietaria del Cristo Peregrino, en su percepción, este 2017 hubo más visitantes y los recorridos comenzaron desde más temprano. Lo dijo a las 03:00 horas del sábado, en la puerta de su casa, una finca inmersa en la oscuridad de la calle Independencia, la más alejada del centro en donde no falta ni el café ni el agua fresca que ofrecer a los curiosos que deambulan en la búsqueda de cristos tendidos aún a esas horas.

Gerardo Venegas, director de Cultura del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo ratificó que la percepción de Castañeda es acertada, tan sólo en la Casa de la Cultura al cierre de las 02:45 horas del sábado, la lista de asistentes ascendía a 2 mil 500 personas. Según el funcionario el dato exacto lo tendrán tal vez el lunes que terminen el conteo de los siete libros de firmas de registro de visitantes que elaboraron su dependencia en colaboración con la dirección de Turismo. Esperan que por lo menos hayan tenido 15 mil visitantes, una cifra igual a la del año pasado.

Esta tradición que se remonta a principios del siglo XVII fue declarada desde octubre de 2016 Patrimonio Inmaterial del Estado de Jalisco y para celebrarlo el Ayuntamiento develó la tarde del viernes una placa conmemorativa ubicada al este del jardín de la Parroquia de San Martín de Tours sobre la calle Simón Bolívar.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes autoridades municipales y estatales además de representantes de dicha parroquia y promotores de la tradición.

La develación de la placa se dio poco antes de las 20:00 horas de manera previa a la Marcha del Silencio que envolvió a las calles del primer cuadro del centro histórico en el luto característico del Viernes Santo.

En la jornada del viernes estuvieron también María Larios y Álvaro Zárate, profesora del taller de Escultura y coordinador académico, respectivamente, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), debido a que en el proceso de la declaratoria, profesores y alumnos de dicha institución realizaron un diagnóstico a 17 de las 55 cristos que se tendieron ayer, que son las más antiguos, con el fin de obtener un registro de las imágenes que ya está a disposición de quien lo desee y de capacitar a los dueños de esculturas para que les den el cuidado adecuado. Al respecto Larios, explicó que se aplicaron estudios radiológicos a los cristos para saber cuál ha sido su manufactura, se encontró que todos son de “madera tratada con diversos métodos. En algunos encontramos que los ojos son de vidrio, hay dos que tienen cavidad en el tórax y que poseen un corazón flotante que funciona como péndulo, los hay también cristos con brazos movibles, algunos que tienen pelucas muy antiguas, tienen incrustados huesos y varios tienen al menos 300 años”.

Venegas anunció que el Ayuntamiento ha invertido cerca de 15 mil pesos en la investigación para rastrear el origen de los 17 cristos más antiguos de San Martín de Hidalgo, una encomienda que encabeza el historiador Armando Méndez y con la cual se hará un libro. Por otro lado integrarán la Comisión para la Salvaguardia del Tendido de Cristos como Patrimonio Cultural de Jalisco, dicha comisión incluirá a hoteleros, restauranteros, agencias de viaje, gobierno y académicos para desarrollar proyectos relacionados con esta tradición a lo largo del año.

Para Alberto Rosas Camacho, alcalde municipal la declaratoria ha implicado un reto para dotar al municipio de una mejor imagen urbana, de ahí que el municipio ha invertido un millón 500 mil pesos, propios y de empresas privadas en la rehabilitación de cinco calles del primer cuadro, con concreto y adoquín, cambio de duela y pintura del kiosco, cambio de las lámparas de la plaza, señalética de calles, reforestación de árboles y plantas de ornato.

Este año, el Ayuntamiento realizó su Tendido de Cristos oficial en la Casa de la Cultura, instaló una exposición de fotografías de los cristos más antiguos, entregó trípticos con información e ubicación de los 55 tendidos y colocó módulos de información con venta de souvenirs y bibliografía relacionada con la celebración, además de concentrar una amplia oferta gastronómica en la plaza principal.

Eran las 03:00 horas del sábado cuando Susana Castañeda, recibió a los últimos visitantes del Cristo Peregrino y les platicaba que “desde el mediodía comenzó a llegar la gente. Algunos venían en camionetas, como de grupos de a diez. Eran tantos que no pude tomarles registro”, mientras les platicaba les pidió que se registraran al igual que todos en una libreta.

Uno de ellos se sorprendió al leer en ella que además de varias ciudades del país, había quienes escribieron que habían venido de Estados Unidos o Guatemala. Al salir los últimos visitantes trasnochados, todos en casa ya se habían ido a dormir, Castañeda cerró su puerta y continuó velando al Cristo Peregrino a puerta cerrada, tal y como dicta la tradición

MC