Ésta es la cara de una adolescente de 9 mil años

Con la ayuda de tomografías e impresiones 3D, un equipo internacional de científicos fabricó una recreación de silicón de una adolescente cuyos restos fueron hallados en 1993, en una cueva de Grecia.

Quienes la hallaron, la nombraron Dawn. Se presume que vivió durante el periodo Mesolítico —cerca de 7 mil años d.C.— y tenía una prominente mandíbula, posiblemente por masticar con frecuencia la piel de animales para volverla más suave.

Es posible que padeciera anemia y escorbuto —carencia de vitamina C—, así como dificultad para mover las articulaciones, causas que pudieron provocar su muerte prematura, hacia los 15 o 18 años.

Los investigadores determinaron el color de sus ojos y de su piel basados en características generales de la gente en el área.

La recreación de Dawn estará exhibida en el Museo Acrópolis, en Atenas, Grecia.

