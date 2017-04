Con gira de rock sinfónico y muestra celebrarán a Bowie

México

Duncan Taylor, embajador de Reino Unido en México, recordó ayer que cuando era joven escuchó tres discos que, para él, “todavía, son los más destacados de David Bowie. Estoy hablando de la época de Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars y Aladdin Sane”.

En el ambiente de la tienda Dr. Martens de la colonia Roma, que en mucho recuerda por su decoración los días del swinging London, Taylor agregó que para él era “extraordinario pensar que, en poco más de un año, sacó estos tres discos LP, que están entre los más creativos que cualquier música haya sacado en aquella época”.

De los tres álbumes, el funcionario británico puso por encima The Rise and Fall of Ziggy Stardust. “Para mí es el álbum más destacado de David Bowie por su creatividad musical, lo mismo que por el personaje que creó, algo extraordinario. Cuarenta y cinco años después sigue teniendo un impacto, los jóvenes siguen escuchando esa música”.

Taylor presidió la conferencia de prensa para anunciar la serie de conciertos Bowie Rock Sinfónico, proyecto de Luis Cisneros, Sonia Lazcano y Avi Michel Jr., que reunirá a la Orquesta Filarmónica Communitatis (Oficom) con el grupo Space Oddities para rendir tributo al músico británico. Bowie Rick Sinfónico arrancará el 18 de abril en la Cámara de los Diputados con un concierto privado. En mayo y junio se presentará en diversas delegaciones de la Ciudad de México, así como en el Parque Naucalli, en Naucalpan, aunque no se ha definido el programa. Probablemente habrá algunas actuaciones en algunos estados de la República.

La Cámara de Diputados recibirá también, del 18 al 12 de abril, la exposición Bowie, del fotógrafo mexicano Fernando Aceves, quien registró imágenes del músico durante su visita a México. En ellas se aprecia a Bowie en las pirámides de Teotihuacán, el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Palacio de Bellas Artes, con encuadres que le han dado la vuelta al mundo.

En su discurso, el embajador británico expresó que “el músico David Bowie seguirá teniendo influencia durante muchos años. Estoy muy entusiasmado, porque espero que, con los conciertos y la exposición —que será itinerante—, vamos a homenajear a este gran artista británico, un genio de la creatividad en la música”.

Avi Michel Jr., bajista del grupo Ritmo Peligroso, quien encabeza Space Oddities, comentó que ha sido “seguidor de David Bowie desde jovencito, cuando me aprendí sus canciones en la guitarra. Recuerdo que cuando el Apolo XI llegó en la Luna, la canción ‘Space Oddity’ se convirtió casi en el himno de la NASA”. (La canción es del mismo año que el hecho histórico).

El bajista, quien se hizo cargo de los arreglos, no quiso adelantar cuál será el repertorio que tocará en el homenaje a David Bowie. “Esa será una sorpresa”, indicó, si bien afirmó que “será un concierto del alrededor de una hora, una hora y cuarto, tiempo en que se escuchará música memorable, que influyó notablemente en mi generación. Vamos a tocar diez canciones con seis músicos de rock y una orquesta de 50 músicos. Será algo muy especial”.

Avi Michel Jr. advirtió que tocarán las canciones “como David Bowie las hubiera tocado con un orquesta detrás”. Mayores informes en la página de Facebook Bowie Rock Sinfónico.