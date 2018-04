David Birks pone en marcha Proyecto Errata

Guadalajara

El Proyecto Errata es la más reciente propuesta del artista visual Davis Birks que coordina la Oficina de Proyectos Culturales (OPC) en Puerto Vallarta dirigida por Pilar Pérez en colaboración con el Centro Universitario de la Costa (CUC).

Centrado en visibilizar y concientizar el protagonismo de las mujeres artistas en el mundo, Proyecto Errata utiliza una de las primeras ediciones de La historia del Arte de H.W. Janson, para mostrar la exclusión de las mujeres artistas durante más de dos décadas y señalar su omisión en el libro como fe de erratas al anexar un compilado de artistas históricas y actuales con el mismo formato de la obra.

La iniciativa reúne el esfuerzo de toda la comunidad que quiera contribuir en el acervo público y en expansión de mujeres artistas. Por lo que podrán enviar la biografía de la artista propuesta y una vez recabada y aprobada la información por el equipo curatorial, será diseñada con el mismo formato: textos e imágenes que el libro de H.M. Janson, por Javiera Pintocanales, artista y profesora de diseño de dicha casa del CUCosta quien se apoyará para su realización en algunos estudiantes.

Birks comenta que El Proyecto Errata ha tenido varios años de gestación “Inició a finales de los setentas, cuando en una clase, la primera vez que vi un libro de Janson sobre la historia de arte, al hojearlo vi que no había muchas mujeres; después de verlo bien me di cuenta que no había ninguna mujer representada y me sentí un poco engañado, porque solo había artistas hombres y sentí que nada más iba a tener la mitad de la clase”.

Sin embargo, fue durante su colaboración en el Taller de OPC que maduró la idea, “Pensé que podría funcionar como proyecto bibliotecario no como instalación, había pensado crear un tipo de addendum, pero la artista Ireri Topete me recomendó la idea de usarlo como fe de erratas” que abarca “la idea de la equivocación monumental que está en las primeras ediciones del libro, que no permitió que ninguna mujer estuviera ahí dentro”. Para Birks obtener un producto tangible que prescindiera de la luz eléctrica, era necesario “me interesa que sea un proyecto análogo, que no dependa de electricidad, que sea físico para que la gente pueda conocerlo sin verlo en línea, aunque su participación si puede ser por internet”. La introducción de Proyecto Errata será escrita por Catharine MacKinnon, activista, abogada y profesora de la Universidad de Michigan y la curaduría por Mariana Botey, investigadora y artista.

Durante el desarrollo del proyecto, el artista buscó implicar a mujeres en la curaduría del proyecto “pensé que si lo hacía, como hombre estoy imponiendo mi propio criterio, se me hace una equivocación. Y ahora Puerto Vallarta como cualquier otra comunidad es la que va a crear ese diálogo sobre las artistas y las mujeres en el arte y la fuerza de ese proyecto es que no termina”, aseguró Birks. El archivo estará disponible a partir de su inauguración, el 6 de octubre de 2018 para su consulta en el Taller OPC.

El centro cultural invita a que cualquier persona interesada participe con propuestas que serán revisadas por el equipo curatorial de acuerdo con los lineamientos establecidos en el sitio www.oficinacultural.org/taller-opc/errataproject/

