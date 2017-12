Tormenta en el ring

México

En los años 40 del siglo pasado, en un campo de concentración para gitanos, fue asesinado el boxeador alemán Johann Trollmann (1907-1943), de quien Dario Fo escribió una novela, El campeón prohibido (Razza di zingaro, 2015), publicada este año en español por Siruela.

Trollmann era sinta, una tribu gitana europea. Ello lo marca como boxeador, pues le dio primero un curioso movimiento de piernas que venía de los bailes gitanos, desplantes naturales en él; por otro lado, sus orígenes serán definitivos en una época en que dominaron los prejuicios raciales.

Fo lo sigue desde los ocho años, en 1914, cuando descubrió el boxeo, en una trayectoria que va a la par de la historia: el fin de la Primera Guerra, el surgimiento de Hitler y su ascenso, el comienzo de la Segunda Guerra. Pudo haber sido Trollmann una suerte de hermano menor de Max Schmeling, pero era gitano. A la hora de definir un representante para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, Trollmann estuvo en la terna de los pesos medio, pero fue rechazado por pertenecer a un grupo étnico.

Por ello tuvo que volverse profesional. En 1929 peleó dos veces en Berlín y una en Hannover. Tres nocauts. El 19 de julio de 1932 enfrentó a Walter Sabbotke en Berlín; cuenta Fo: “Sabbotke acusa cada golpe de Johann, a pesar del menor peso de este, y va brevemente a la lona dos veces en los pocos minutos que dura el primer asalto. […] Johann toma la medida de la derecha de Sabbotke y éste ya no vuelve a tener oportunidad de lanzar un golpe efectivo, y acaba fuera de combate en el segundo asalto”.

Un año después, de nuevo en Berlín, se realiza el combate en busca del campeón de Alemania de los pesos semipesados entre Johann Rukeli Trollmann y Adolf Witt. Hubo una tormenta real en la ciudad, y una tormenta política en el país al excluirse la participación de comunistas, anarquistas y judíos en cualquier exhibición pública. La decisión aún no afecta a los gitanos. La pelea llega a los 12 asaltos. A la hora de anunciar el veredicto, el árbitro tiene a los dos peleadores sujetos y no levanta el brazo de ninguno de ellos. Se anuncia: “El combate no tiene ganador: no contest”.

El título no es asignado. La arena se alebresta. En una salita reservada, la comisión de boxeo discute. Creen que al Führer le molestaría un campeón gitano. Al fin, van a las tarjetas de los jueces y dan esa noche el título a Trollmann… para arrebatárselo, con un anuncio en los diarios (por supuestas carencias boxísticas), ocho días más tarde.

Esto es, en parte, lo que relata Dario Fo: la vida de un peleador de grandes cualidades que fue vencido por la historia. Un tiempo concentrado en el espacio siempre amplio del cuadrilátero.