"Daimones" punk

En su libro El código del alma, James Hillman retoma las teorías de autores, como Platón y Carl Jung, que han postulado la existencia de un daimon, una esencia o alma individual cuyo despliegue en alguna medida dicta el recorrido de la existencia humana, en ocasiones parecería que de manera inexorable, incluso en contra de toda previsión o voluntad por parte del yo que pretende conducirse con autonomía. Así como existen ejemplos de los genios tempranos cuya vida claramente estuvo marcada por cierta vocación apabullante (Mozart, por ejemplo), Hillman también detalla ejemplos como el de Quentin Tarantino, donde el daimon parecería revelarse por un camino inverso, que por momentos sugeriría una proclividad al fracaso que finalmente termina incluso haciendo uso de los rechazos para desplegar su vocación con mayor contundencia.

La fascinante biografía de Viv Albertine, Ropa música chicos (Anagrama), donde la autora cuenta con candidez su caída-ascenso-caída-ascenso en la escena punk inglesa de finales de los años 70, como miembro de The Slits, uno de los grupos seminales del movimiento, es un ejemplo inmejorable de la teoría hillmaniana. Cuando ella era niña le manifiesta a su padre el sueño de ser cantante pop, y él le responde que no sueñe con estupideces, pues no es lo suficientemente chic como para lograrlo, y ese primer rechazo se repetiría de formas muy diversas, condensadas en el prejuicio de que el punk era un movimiento básicamente masculino. Debido a esos prejuicios, las integrantes de The Slits tuvieron que soportar golpizas y escupitajos en el escenario, pues tanto su música como su imagen como el mero hecho de ser mujeres ya resultaba amenazante, incluso para una corriente que si de algo se preciaba era de orinarse en todas las reglas y convenciones que estructuran la sociedad. A lo largo de todo el libro, Albertine recalca a menudo cómo jamás aprendió a tocar propiamente la guitarra, lo cual no la detuvo para ser una música con más de 40 años de trayectoria, que terminó grabando discos exitosos y yéndose de gira con grupos como The Clash.

Y además del interés como testimonio de primera mano de la vida al interior de las entrañas de la escena punk (incluida una estrecha amistad con Sid Vicious que revela un lado inesperadamente sensible y frágil del bajista de los Sex Pistols), la vida de Albertine puede leerse bajo un código de inquebrantable feminismo, pues a pesar de experimentar episodios de gran violencia física, verbal, emocional y de otros tipos, su daimon es de tal tenacidad que jamás se rinde ante las muy diversas formas en las que el entorno procura comunicarle su insuficiencia. En uno de los capítulos utiliza como epígrafe una frase pintada en el baño de mujeres de una taberna londinense, que parecería condensar el pretendido destino que Albertine desafió hasta poder convertir la vida en algo enteramente particular y suyo: “Detrás de toda mujer de éxito, siempre hay un hombre que intentó detenerla”. En el caso de Albertine, de manera muy nietzscheana, todos esos intentos terminaron simplemente por inyectarle una mayor fuerza y furia.