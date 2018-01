Director de Cultura reconoce no habrá nómina 'austera'

Torreón, Coahuila

El ahorro de casi 3 millones en la nómina que anunció el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) no ocurrirá, pues ahora en la dependencia argumentaron que no consideraron el pago de primas y beneficios para empleados que estipula la ley.

"Fue un error mío y no tomé en cuenta las primas o el apoyo escolar de los empleados. No hice esos cálculos y aumenta la nómina hasta 29 millones de pesos", reconoció Elías Agüero Díaz.



Tras una reestructura de la nómina su costo anual bajaría de 29 a 26 millones de pesos, sin embargo cuando presentó su plan de trabajo ante los regidores la semana pasada eso no fue visible en su informe presupuestal.



Cuestionado sobre la diferencia que existen en los pagos de coordinadores de espacios y centros culturales por su tamaño y capacidad, argumentó que hay esquemas que heredó y no pueden cambiar. Sin embargo, legalmente no hay nada que lo impida al no tratarse de puestos sindicalizados.



"Francisco Zamora tiene una cartera de 13 mil pesos por coordinar La Jabonera y Evodio una de 18 mil pesos en el José R. Mijares. Es como el caso de una secretaria que gana más que un director, son situaciones que se van presentando más por el tiempo y tenemos situaciones que no podemos echar para atrás", argumentó.



Expuso que en el primero de los casos fue creado el puesto, pero el segundo no puede variar porque así se lo heredaron en cuanto al salario.



"En La Jabonera no había un director y aquí nosotros estamos reforzando eso. Esperamos que de pronto haya una homologación de áreas".



Sin embargo, lo declarado por Agüero Díaz no corresponde a los registros de la nómina del IMCE durante la administración pasada disponibles en el portal del Ayuntamiento, debido a que la antecesora de Evodio Seáñez ganaba 21 mil 807 pesos mensuales, es decir, sí hubo un cambio en el esquema anterior con el actual.

